Аталанта непобедима в 13 матчах подряд во всех соревнованиях

2 декабря в 14-м туре итальянской Серии А состоялся матч между командами «Рома» и «Аталанта». Встреча прошла на «Стадио Олимпико» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «бергамасков». Забитыми мячами отметились Мартен де Рон и Николо Дзаньоло.

Благодаря победе над «волками» команда Гасперини увеличила свою серию без поражений до 13 матчей. В дальнейшем у них запланирован матч чемпионата против «Милана» и поединок Лиги чемпионов против «Реала», к которым итальянский клуб подходит в хорошей форме.

В этом сезоне «Аталанта» провела 20 матчей во всех турнирах, 13 из которых завершились победой, 3 – ничьей и 4 – поражением.

🔵⚪️ Atalanta are now UNBEATEN in 13 matches... they just beat Roma. ✅



During that time, they have kept 7 clean sheets and scored 37 goals.



Gasperini's side keep going. 📈 pic.twitter.com/HbpD8f8dEr