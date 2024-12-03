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  4. Аталанта непобедима в 13 матчах подряд во всех соревнованиях
Италия
03 декабря 2024, 17:38 |
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Аталанта непобедима в 13 матчах подряд во всех соревнованиях

Следующие матчи – против «Милана» и мадридского «Реала»

03 декабря 2024, 17:38 |
170
0
Аталанта непобедима в 13 матчах подряд во всех соревнованиях
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

2 декабря в 14-м туре итальянской Серии А состоялся матч между командами «Рома» и «Аталанта». Встреча прошла на «Стадио Олимпико» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «бергамасков». Забитыми мячами отметились Мартен де Рон и Николо Дзаньоло.

Благодаря победе над «волками» команда Гасперини увеличила свою серию без поражений до 13 матчей. В дальнейшем у них запланирован матч чемпионата против «Милана» и поединок Лиги чемпионов против «Реала», к которым итальянский клуб подходит в хорошей форме.

В этом сезоне «Аталанта» провела 20 матчей во всех турнирах, 13 из которых завершились победой, 3 – ничьей и 4 – поражением.

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Серия A чемпионат Италии по футболу Аталанта Рома Рим Рома - Аталанта Милан Реал Мадрид Джан Пьеро Гасперини
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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