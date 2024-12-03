Аталанта непобедима в 13 матчах подряд во всех соревнованиях

2 декабря в 14-м туре итальянской Серии А состоялся матч между командами «Рома» и «Аталанта». Встреча прошла на «Стадио Олимпико» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «бергамасков». Забитыми мячами отметились Мартен де Рон и Николо Дзаньоло.

Благодаря победе над «волками» команда Гасперини увеличила свою серию без поражений до 13 матчей. В дальнейшем у них запланирован матч чемпионата против «Милана» и поединок Лиги чемпионов против «Реала», к которым итальянский клуб подходит в хорошей форме.

В этом сезоне «Аталанта» провела 20 матчей во всех турнирах, 13 из которых завершились победой, 3 – ничьей и 4 – поражением.