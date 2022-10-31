«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне

БАТУМИ, Грузия. Раньше они беспокоились, что «Аджарабет Арена» с ее извилистыми арками и иллюминированным экстерьером превратится во что-то вроде белого слона (английская идиома, означающая некое имущество, которое хозяин вынужден содержать, но взамен не получает от него никакой пользы – прим. ред.). Батуми, в конце концов, причудливый курортный город; ему не нужен был стадион вместимостью 20 000 человек. «Динамо», местная футбольная команда, которая называет его своим домом, обычно собирала на своих поединках не более половины от этого числа.

И вот, в начале апреля, приехал Хвича Кварацхелия.

«Город жил от одного матча к другому», — рассказывает Тариэл Варшанидзе, видная фигура среди фанатов «Динамо». «Атмосфера радикально изменилась». По его словам, матчи в Лиге Эровнули, высшем дивизионе футбольного чемпионата Грузии, внезапно приобрели тот же вид, что и «главные игры Лиги чемпионов». «Это было восхитительно».

За три месяца, проведенные Кварацхелией в Батуми, все места на трибунах были заняты. Туристы, стекавшиеся на пляжи Черного моря, добавляли в свои маршруты футбольные матчи. Друзья, родственники, соседи, коллеги и знакомые — все стали просить у постоянных посетителей лишние билеты, независимо от того, поддерживали ли они «Динамо», кого-то другого или вообще никого.

Во время матчей, по словам Варшанидзе, весь стадион приветствовал каждое касание Кварацхелии, даже те болельщики, которые теоретически пришли поддержать соперников «Динамо». И так было не только в Батуми. «Практически в каждом городе у нас были полные стадионы», — говорит тренер «Динамо» Георгий Гегучадзе. Вся Грузия хотела взглянуть на него. Билеты были распроданы даже на матчи в глубинке страны, на стадионах, которые в обычное время могут собрать всего несколько сотен зрителей.

Вряд ли это можно было назвать сенсацией. Кварацхелия прибыл в Батуми в качестве общепризнанной национальной футбольной иконы. Он расцвел в 16 лет в тбилисском «Динамо», крупнейшем клубе Грузии. К тому времени, когда он дебютировал за свою страну, всего два года спустя, он перерос грузинскую лигу, переехав в россию, чтобы присоединиться к московскому «локомотиву», а затем к казанскому «рубину». Краткий, неожиданный шанс снова увидеть его вживую – после того, как Хвича получил вольную, расторгнув свой контракт после вторжения россии в Украину – был слишком хорошей возможностью, чтобы ее упустить.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Мало кто мог предвидеть, как быстро и как далеко распространится эта мания. Не прошло и полугода, как слава 21-летнего вингера разнеслась далеко за пределы Грузии. Всего за несколько недель он покорил итальянский футбол и стал звездой Лиги чемпионов.

«Грузинские болельщики ожидали, что он будет играть на высоком уровне», — рассказывает Гегучадзе. «Но никто не мог представить, что он добьется таких хороших результатов за столь короткий период времени».

Те болельщики, которые хлынули на 11 игр, которые Хвича сыграл за «Динамо» Батуми, как оказалось, стали свидетелями предварительного просмотра. Человеку, ради которого заполнялась «Аджарабет Арена», суждено было стать самым перспективным игроком в Европе, за которым стоит наблюдать.

Редкость анархии

Вот лишь некоторые цифры: с момента перехода этим летом в «Наполи» примерно за 10 миллионов долларов Кварацхелия забил шесть голов в итальянской лиге, где его команда установила лидерство, опережая ближайшего преследователя на пять очков, а также досрочно оформив выход в плей-офф Лиги чемпионов из непростой группы с «Ливерпулем» и «Аяксом». Итоги хорошие, спору нет. Но они даже не начинают объяснять явление.

Его тренер в «Наполи» Лучано Спаллетти назвал Кварацхелию «стратосферным». Арриго Сакки, бывший тренер сборной Италии и «Милана», предпочитает слово «разрушительный». Победитель чемпионата мира Алессандро Дель Пьеро, обладающий достаточной квалификацией для оценки качества атакующих игроков, предположил, что он выглядит так, будто «создан для игры в Европе».

Поклонники «Наполи» оказали ему высшую честь, назвав его Кварадоной в честь самого любимого плеймейкера в истории клуба [Диего Марадоны].

Однако, пожалуй, самое красноречивое описание принадлежит Фабрицио Раванелли, бывшему нападающему «Ювентуса» (и экс-тренеру «Арсенала-Киев» в 2018 году – прим. ред.). После того, как «Наполи» обыграл «Милан» в середине сентября, Раванелли признался, что был очарован Кварацхелией в составе «Наполи» и Рафаэлем Леао в рядах «Милана». «В мире, - сказал Фабрицио, - таких игроков становится все меньше и меньше».

Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Это чувство эксклюзивности является корнем привлекательности Кварацхелии. Он из тех игроков, которых современный футбол с его индустриализированной молодежной системой и стилистическими шаблонами больше не производит: переменчивый и интуитивный, слегка индивидуалистичный, какой-то неприрученный.

Вилли Саньоль, главный тренер национальной сборной Грузии (и экс-футболист сборной Франции, за которую провел 58 матчей – прим. ред.), предположил, что ближайший в плане точности сравнения аналог Кварацхелии – молодой Франк Рибери, бывший игрок мюнхенской «Баварии», но это также отнюдь не точное совпадение.

Кварацхелия более высокий, томный, его труднее классифицировать. Рибери был опасным и целеустремленным игроком, который большую часть времени хотел прорваться в средину, поближе к штрафной. Кварацхелия может это сделать. А может и нет. Он может играть в качестве № 10 в течение всего нескольких минут. Или он может, как он сделал в игре против «Лацио» несколько недель назад, упустить три шикарных передачи, чтобы затем совершить потрясающий пируэт среди трех защитников, и нанести точный удар с 25 метров.

Его сила, по словам Левана Кобиашвили, президента Федерации футбола Грузии, заключается в его «непредсказуемости».

«Есть много вингеров, которые технически одарены и очень быстры», - сказал Кобиашвили. «Но Хвича предлагает совсем другое. Я не думаю, что мы видели много игроков с таким беспощадным атакующим стилем, которые делают все на такой скорости не только в Грузии, но и во всей Европе. Все из-за его инстинктов. Именно это делает его таким захватывающим».

Кобиашвили возражает против того, что Кварацхелия является «продолжением любого процесса». Грузия может иметь богатую историю создания виртуозных атакующих игроков, в первую очередь бывшего футболиста «Манчестер Сити» и «Аякса» Георгия Кинкладзе, но Кварацхелия, по его словам, является продуктом исключительно его собственного таланта.

Другие не столь уверены. «У него есть некоторые очень грузинские аспекты», - говорит Андрес Карраско, испанский глава молодежного департамента в тбилисском «Динамо» (в сезоне-2018/19 Карраско работал главным тренером «Шахтера» U-19 – прим. ред.) - клубе, который раскрыл Кварацхелию. «Он не беспокоится, если что-то не получается. Он не думает о негативных последствиях. Это относится ко многим атакующим игрокам здесь, в Грузии. Они смелые. Они очень смелые. И они немного анархичны».

И это еще не все, что отметил Карраско.

Ажиотаж

В Батуми, как и в Грузии в целом, футбольные болельщики следили за звездной вспышкой Кварацхелии так же неистово и жадно, как когда он некоторое время был игроком батумского «Динамо», живя в гостинице недалеко от стадиона. Теперь игры «Наполи» останавливают всю страну. «Все собираются у телевизоров», — говорит Кобиашвили, один из самых титулованных игроков в истории Грузии. «Я не могу вспомнить ничего подобного».

Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Но он, как и Карраско, стремится подчеркнуть, что Кварацхелия не одинок. Грузинский футбол нынче на подъеме. Когда Кобиашвили занял свой пост президента Федерации футбола Грузии в 2015 году, страна томилась, как он утверждает, «примерно на 150-м месте в рейтинге ФИФА». В настоящее время она занимает 78-е место.

Однако еще более впечатляющими были выступления Грузии в Лиге Наций. Эта сборная дважды повышалась – сперва с самого низкого уровня турнира до третьего, а затем, нынешним летом, перешла во второй дивизион — это означает, что в следующем розыгрыше турнира она будет играть на том же уровне, что и сборная Англии.

«У нас много талантливых игроков, и они все вместе вносят свой вклад в эту эйфорию», - говорит Кобиашвили. Он указывает, в частности, на Георгия Мамардашвили, импозантного вратаря, блистающего сейчас в испанском клубе «Валенсия», но мог бы назвать и Зурико Давиташвили, экс-товарища Кварацхелии по батумской команде, который сейчас играет за французскую команду «Бордо».

Их появление не осталось незамеченным. Но Кварацхелия не возник из ниоткуда: в европейском футболе нет секретов, и множество топовых клубов по всему континенту знали о его таланте, пока он был в россии, если не раньше. «Ювентус» и «Тоттенхэм» следили за ним. «Наполи» следил за ним два года.

«Он был в некотором роде жертвой», - рассказывал Олег Яровинский, генеральный менеджер казанского «рубина». «Он им нравился, но, может быть, он им был не нужен». По его словам, казанский клуб не получил ни одного предложения.

Когда Хвича вышел на открытый рынок в марте, после того как ФИФА предоставила всем иностранным игрокам в российском футболе право расторгать свои контракты в одностороннем порядке, Саньоль, главный тренер национальной сборной Грузии, начал использовать свою сеть контактов, чтобы попытаться трудоустроить Кварацхелию в одном из клубов Западной Европы. По словам Вилли, его предложения встретили в основном скептически.

«Все, что я слышал, это то, что предлагаю игрока, который устает после 70-й минуты», - рассказывал Саньоль французской радиостанции RMC Sport. «Они говорили мне: «Знаешь, Вилли, он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Поэтому Кварацхелия решил вернуться домой, в Батуми, чтобы выждать какое-то время.

Его последователи вряд ли столкнутся с той же проблемой. В следующем году Лука Паркадзе, 17-летний вингер из академии тбилисского «Динамо», присоединится к мюнхенской «Баварии» после того, как в начале этого года его отправляли туда на успешный просмотр. «У нас в Грузии не так много скаутов», - говорит Карраско. «Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы помочь им узнать наших игроков».

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Паркадзе (в красном)

Карраско описывает Паркадзе как «очень атакующего, бесстрашного футболиста, который понимает индивидуальную игру, может проявить себя в больших играх». Звучит знакомо.

«Всего несколько лет назад дети в Грузии мечтали стать следующим Лионелем Месси, следующим Криштиану Роналду», - рассуждает Кобиашвили. «Сейчас их примеры для подражания – это Хвича и Мамардашвили. Они изменили всю футбольную культуру в Грузии».

Нигде это не ощущается настолько сильно, как в Батуми. Когда Кварацхелия в конце концов ушел, оставив «Аджарабет Арену» ради самых грандиозных стадионов Европы, «Динамо» Батуми столкнулось с проблемой. Посещаемость стадиона нормализовалась. Многие туристы так же внезапно исчезли, как и появились до этого.

Однако академия клуба оказалась перегружена. Было получено в 10 раз больше заявок, чем обычно. Сейчас в ней занимаются около 800 игроков.

«Мы должны построить два новых поля, найти новых тренеров», - говорит болельщик «Динамо» Батуми Варшанидзе. Кажется, что клуб теперь долгие годы будет жить и получать выгоду от тех трех золотых месяцев, когда он стал домом для самого интересного игрока в Европе.

Текст: The New York Times, перевод: Алексея Сливченко