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Украина. Премьер лига
03 декабря 2024, 17:20 |
941
0

Черноморец ждет решения Комитета арбитров и УПЛ

Страсти вокруг одного из субботних матчей не утихают

03 декабря 2024, 17:20 |
941
0
Черноморец ждет решения Комитета арбитров и УПЛ
УПЛ

Как уже сообщалось, после скандального матча 15-го тура УПЛ «Александрия» - «Черноморец» (3:0), в котором было сразу два удаления в составе «моряков», их главный тренер Александр Бабич был недоволен арбитражем. Накануне он сообщил, что должен был общаться по этому поводу с руководством клуба. О его результатах руководитель «Черноморца» сообщил корреспонденту Sport.ua.

Обсудили вопрос с руководством, и теперь ждем официального решения по нашему матчу с «Александрией», - сказал он, - Я так понимаю, что Комитет арбитров УАФ и УПЛ должны вынести решение и дать разъяснения как по дисквалификации наших игроков Ивана Петряка и Богдна Бутко, так и по ошибкам арбитра.

По словам Александра Бабича, «Черноморец» страдал от судейских решений в ходе нынешнего чемпионата неоднократно. По его мнению, таких вопиющих моментов, которые исказили целый ряд итоговых результатов матчей первого круга, насчитывается как минимум семь.

В шести из них арбитры должны были «ставить» пенальти в ворота наших соперников, однако этого не сделали, - подытоживает главный тренер «Черноморца».

Напомним, что в матче «Александрия» - «Черноморец» на 16-й минуте с поля был удален Иван Петряк, а на 30-й - Богдан Бутко. Красным карточкам в обоих случаях предшествовали спорные эпизоды, которые, по мнению представителей одесского клуба, и стали поводом для значительного повышения страстей на поле.

Ранее мы сообщали, что одесский «Черноморец» могут продать зимой из-за финансовых проблем.

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Черноморец Одесса Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Комитет арбитров УАФ судьи (арбитры) Александрия - Черноморец
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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