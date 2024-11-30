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30 ноября 2024, 09:28 |
696
0

ВИДЕО. Супергорячая! Джорджина Родригес сразила своей красотой

Невеста Криштиану Роналду продолжает покорять мир

30 ноября 2024, 09:28 |
696
0
ВИДЕО. Супергорячая! Джорджина Родригес сразила своей красотой
Instagram. Джорджина Родригес

Невеста форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, впечатлила подписчиков новым роскошным образом.

30-летняя модель снялась для новой рекламной кампании бренда «Guess», и опубликовала бекстейдж со съемок.

Образ подруги Роналду вышел сногсшибательным и фолловеры остались под впечатлением от увиденного:

«Mama Miaaaaa 😍😍😍😍», «Потрясающе 😍😍🌹», «Супергорячая», «Молодость, которую дает тебе цвет волос, брутальна! Ты такая красивая!!! ❤️🙌», – Джорджина должна остаться довольна полученным фидбеком.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Напомним, что Джорджина Родригес принимает ледянные ванны для лица, чтобы сохранять свою красоту.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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