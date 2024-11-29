ФОТО. Новое многомиллионное вложение Криштиану Роналду. Что купил?

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал крупную инвестицию.

Об этом сообщает специализированный Instagram-аккаунт «Padelgalen», который освещает события мира паделя – нового вида спорта, который стремительно набирает популярность в мире.

«Компания Криштиану Роналду, CR7 SA, построит крупнейший в Португалии центр паделя «Lisboa Racket Centre» с 17 кортами в городе Оэйраш.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Этот проект, подкрепленный многомиллионными инвестициями, призван поднять уровень паделя как в Португалии, так и во всем мире, а Португальская федерация паделя прогнозирует значительный рост благодаря «эффекту Роналду»», – пишет медиа.

Криштиану является поклонником паделя и часто играет как с сыном, так и с Джорджиной: