18 июня в 15:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка первого отборочного раунда (Q1) Лиги чемпионов 2024/25.

В этом раунде участвуют 28 команд, которые будут поделены на пары и проведут поединки Q1 Лиги чемпионов 9/10 и 16/17 июля 2024 года

28 команд разделены на 2 группы по 10 команд (группы 1 и 2) и одну группу из 8 команд (группа 3). Внутри каждой из трех групп команды делятся на равное количество сеяных и незасеянных команд.

Киевское Динамо вступит в борьбу с Q2 (жеребьевка – 19 июня), и первым соперником станет Партизан (Сербия) или Лугано (Швейцария). Столичному клубу необходимо пройти трех соперников. Донецкий Шахтер получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ.

Жеребьевка Q1 Лиги чемпионов. Старт сезона. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 18 июня в 15:00

Лига чемпионов 2024/25. Жеребьевка Q1

Матчи: 9/10 и 16/17 июля 2024 года

Группа 1

Сеяные:

Слован Братислава (Словакия)

Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Нью-Сэйнтс (Уэльс)

Балкани (Косово)

Борац Баня-Лука (Босния)

Несеяные:

Хамрун Спартанс (Мальта)

Струга (Северная Македония)

Дечич (Черногория)

Эгнатия (Албания)

Санта-Колома (Андорра)

Группа 2

Сеяные:

ХИК Хельсинки (Финляндия)

Флора Таллинн (Эстония)

КИ Клаксвик (Фареры)

Шэмрок Роверс (Ирландия)

РФШ (Латвия)

Несеяные:

Целе (Словения)

Ларн (Северная Ирландия)

Паневежис (Литва)

Викингур Рейкьявик (Исландия)

Дифферданж (Люксембург)

Группа 3

Сеяные

Лудогорец (Болгария)

ФКСБ [бывший Стяуа] (Румыния)

Пюник (Армения)

Петрокуб (Молдова)

Несеяные: