Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жеребьевка Q1 Лиги чемпионов. Старт сезона. Смотреть онлайн. LIVE
Лига чемпионов
18 июня 2024, 09:30 | Обновлено 18 июня 2024, 09:38
447
0

Жеребьевка Q1 Лиги чемпионов. Старт сезона. Смотреть онлайн. LIVE

18 июня в 15:00 в Ньоне состоится первого раунда квалификации ЛЧ

18 июня 2024, 09:30 | Обновлено 18 июня 2024, 09:38
447
0
Жеребьевка Q1 Лиги чемпионов. Старт сезона. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

18 июня в 15:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка первого отборочного раунда (Q1) Лиги чемпионов 2024/25.

В этом раунде участвуют 28 команд, которые будут поделены на пары и проведут поединки Q1 Лиги чемпионов 9/10 и 16/17 июля 2024 года

28 команд разделены на 2 группы по 10 команд (группы 1 и 2) и одну группу из 8 команд (группа 3). Внутри каждой из трех групп команды делятся на равное количество сеяных и незасеянных команд.

Киевское Динамо вступит в борьбу с Q2 (жеребьевка – 19 июня), и первым соперником станет Партизан (Сербия) или Лугано (Швейцария). Столичному клубу необходимо пройти трех соперников. Донецкий Шахтер получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ.

Жеребьевка Q1 Лиги чемпионов. Старт сезона. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 18 июня в 15:00

📺 Видеотрансляция

Лига чемпионов 2024/25. Жеребьевка Q1

Матчи: 9/10 и 16/17 июля 2024 года

Группа 1

Сеяные:

  • Слован Братислава (Словакия)
  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • Нью-Сэйнтс (Уэльс)
  • Балкани (Косово)
  • Борац Баня-Лука (Босния)

Несеяные:

  • Хамрун Спартанс (Мальта)
  • Струга (Северная Македония)
  • Дечич (Черногория)
  • Эгнатия (Албания)
  • Санта-Колома (Андорра)

Группа 2

Сеяные:

  • ХИК Хельсинки (Финляндия)
  • Флора Таллинн (Эстония)
  • КИ Клаксвик (Фареры)
  • Шэмрок Роверс (Ирландия)
  • РФШ (Латвия)

Несеяные:

  • Целе (Словения)
  • Ларн (Северная Ирландия)
  • Паневежис (Литва)
  • Викингур Рейкьявик (Исландия)
  • Дифферданж (Люксембург)

Группа 3

Сеяные

  • Лудогорец (Болгария)
  • ФКСБ [бывший Стяуа] (Румыния)
  • Пюник (Армения)
  • Петрокуб (Молдова)

Несеяные:

  • Динамо Батуми (Грузия)
  • Динамо Минск (беларусь)
  • Ордабасы (Казахстан)
  • Виртус (Сан-Марино)

По теме:
Жеребьевка Q1 Лиги Европы. Начало сезона. Смотреть онлайн. LIVE
Стал известен транслятор еврокубков в Украине на ближайшие три сезона
Экс-игрок Шахтера рассказал, как хотел ударить Луческу после игры с Барсой
Лига чемпионов жеребьевка Лиги чемпионов жеребьевка смотреть онлайн Слован Братислава Линкольн Ред Импс Нью-Сейнтс Балкани Сува-Река Борац Баня-Лука Хамрун Спартанс Струга Дечич Тузи Эгнатия Санта-Колома ХИК Хельсинки Флора Таллинн КИ Клаксвик Шэмрок Роверс РФШ Целе Ларн Паневежис Викингур Лудогорец ФКСБ (Стяуа Бухарест) Пюник Петрокуб Хынчешты Динамо Батуми Динамо Минск Ордабасы
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Футбол | 17 июня 2024, 21:26 49
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии

Экс-игрок сборной выделил Лунина, Зинченко и Шапаренко

Австрия – Франция – 0:1. Автогол решил судьбу матча. Видео голов и обзор
Футбол | 18 июня 2024, 00:28 0
Австрия – Франция – 0:1. Автогол решил судьбу матча. Видео голов и обзор
Австрия – Франция – 0:1. Автогол решил судьбу матча. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча группового этапа ЧЕ

Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 17.06.2024, 14:05
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Бог с ней, с игрой, но где же ваш характер?
Футбол | 17.06.2024, 20:00
Бог с ней, с игрой, но где же ваш характер?
Бог с ней, с игрой, но где же ваш характер?
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Против Словакии будет Сталинград»
Футбол | 18.06.2024, 09:40
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Против Словакии будет Сталинград»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Против Словакии будет Сталинград»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
17.06.2024, 18:55 86
Футбол
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
17.06.2024, 17:55 495
Футбол
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
17.06.2024, 18:15 62
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
17.06.2024, 06:23 1
Футбол
Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
17.06.2024, 07:19 7
Футбол
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
17.06.2024, 18:08 32
Футбол
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
17.06.2024, 19:55 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем