Жеребьевка Q1 Лиги чемпионов. Старт сезона. Смотреть онлайн. LIVE
18 июня в 15:00 в Ньоне состоится первого раунда квалификации ЛЧ
18 июня в 15:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка первого отборочного раунда (Q1) Лиги чемпионов 2024/25.
В этом раунде участвуют 28 команд, которые будут поделены на пары и проведут поединки Q1 Лиги чемпионов 9/10 и 16/17 июля 2024 года
28 команд разделены на 2 группы по 10 команд (группы 1 и 2) и одну группу из 8 команд (группа 3). Внутри каждой из трех групп команды делятся на равное количество сеяных и незасеянных команд.
Киевское Динамо вступит в борьбу с Q2 (жеребьевка – 19 июня), и первым соперником станет Партизан (Сербия) или Лугано (Швейцария). Столичному клубу необходимо пройти трех соперников. Донецкий Шахтер получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ.
Жеребьевка Q1 Лиги чемпионов. Старт сезона. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 18 июня в 15:00
Лига чемпионов 2024/25. Жеребьевка Q1
Матчи: 9/10 и 16/17 июля 2024 года
Группа 1
Сеяные:
- Слован Братислава (Словакия)
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
- Нью-Сэйнтс (Уэльс)
- Балкани (Косово)
- Борац Баня-Лука (Босния)
Несеяные:
- Хамрун Спартанс (Мальта)
- Струга (Северная Македония)
- Дечич (Черногория)
- Эгнатия (Албания)
- Санта-Колома (Андорра)
Группа 2
Сеяные:
- ХИК Хельсинки (Финляндия)
- Флора Таллинн (Эстония)
- КИ Клаксвик (Фареры)
- Шэмрок Роверс (Ирландия)
- РФШ (Латвия)
Несеяные:
- Целе (Словения)
- Ларн (Северная Ирландия)
- Паневежис (Литва)
- Викингур Рейкьявик (Исландия)
- Дифферданж (Люксембург)
Группа 3
Сеяные
- Лудогорец (Болгария)
- ФКСБ [бывший Стяуа] (Румыния)
- Пюник (Армения)
- Петрокуб (Молдова)
Несеяные:
- Динамо Батуми (Грузия)
- Динамо Минск (беларусь)
- Ордабасы (Казахстан)
- Виртус (Сан-Марино)
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