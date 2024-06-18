Тренер Чехии: «Самый важный матч на Евро – последний»
Иван Гашек поделился ожиданиями от матча против Португалии
Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Португалии:
«Самый важный матч на таком большом турнире – последний. Мы хотим остаться на турнире как можно дольше. Первый матч ничего не решает, но нам противостоит большой фаворит. Я только рад, что все мои 26 игроков здоровы и готовы к игре. Все они имеют шанс попасть в игру.
Мы очень хорошо знаем об успехе Мартинеса с его тактикой игры с 3 защитниками – например, с Бельгией. Мы готовы реагировать на любые тактические изменения с первых минут. Мы проинформировали наших игроков о такой возможности».
Матч Португалия – Чехия состоится 18 июня в 22:00 по киевскому времени.
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