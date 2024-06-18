В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии

В понедельник, 17 июня, на чемпионате Европы 2024 в Германии состоялся матч 1-го тура в группе Е, в котором отношения выяснили сборные Румынии и Украины.

Игра, как известно, завершилась крупной победой румынской команды со счетом 3:0.

«Великолепный для Румынии день. В команде говорили о желании возродить гордость за нее у своих болельщиков, и сегодня это, безусловно, получилось», – гласит резюме к матчу Румыния – Украины от фрилансеров пресс-службы Европейского футбольного союза.

«Шокирующий старт для команды, которую многие видели явным фаворитом этого матча и одним из наиболее вероятных сюрпризов всего турнира. Можете не соглашаться, но к причинам неудачи вряд ли относятся качество игроков либо тактика. Вероятно, все дело в нервах. Украинцы, для которых каждый день здесь переполнен эмоциями, просто не справились с волнением под грузом ожиданий и огромного желания принести своей стране чуть-чуть радости», – такой оценки удостоена игра украинской команды в поединке против румын.

21 июня во 2-м туре групповой стадии Украина померится силами со сборной Словакии, а Румынию ждет встреча с Бельгией.