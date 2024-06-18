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Сборная УКРАИНЫ
18 июня 2024, 07:31 | Обновлено 18 июня 2024, 07:36
10107
4

В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии

Вынесен итоговый вердикт матчу 1-го тура Евро-2024 в группе Е

18 июня 2024, 07:31 | Обновлено 18 июня 2024, 07:36
10107
4
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 17 июня, на чемпионате Европы 2024 в Германии состоялся матч 1-го тура в группе Е, в котором отношения выяснили сборные Румынии и Украины.

Игра, как известно, завершилась крупной победой румынской команды со счетом 3:0.

«Великолепный для Румынии день. В команде говорили о желании возродить гордость за нее у своих болельщиков, и сегодня это, безусловно, получилось», – гласит резюме к матчу Румыния – Украины от фрилансеров пресс-службы Европейского футбольного союза.

«Шокирующий старт для команды, которую многие видели явным фаворитом этого матча и одним из наиболее вероятных сюрпризов всего турнира. Можете не соглашаться, но к причинам неудачи вряд ли относятся качество игроков либо тактика. Вероятно, все дело в нервах. Украинцы, для которых каждый день здесь переполнен эмоциями, просто не справились с волнением под грузом ожиданий и огромного желания принести своей стране чуть-чуть радости», – такой оценки удостоена игра украинской команды в поединке против румын.

21 июня во 2-м туре групповой стадии Украина померится силами со сборной Словакии, а Румынию ждет встреча с Бельгией.

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Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Румыния - Украина
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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Комментарии 4
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Bombardini
Згоден з вердиктом. До голу наші тотально домінували, справа не в уміннях чи бажанні. Але після пропущеного голу у наших затрусились коліна, а румуни навпаки відчули впевненість. Тиск був колосальний на футболістів - усі бачили їх фаворитами, усі ці розмови про найкращий склад і про неможливість програвати заради того, щоб дати підтримку українському народу, військовим тощо. Тут саме ментальна проблема і як видно вона може бути важливішою за якісь футбольні скіли 
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+1
Boodya
Я просто хочу забути цю гру, наче їх взагалі не було
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+1
Xvalenok03
Вопрос - какие причины заставляли видеть сбу фаворитом?
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0
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