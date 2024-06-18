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  4. Чиприан МАРИКА: «Мы заасфальтировали украинцев»
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 12:34 |
1583
6

Чиприан МАРИКА: «Мы заасфальтировали украинцев»

Бывший нападающий сборной Румынии прокомментировал победу над Украиной

18 июня 2024, 12:34 |
1583
6
Чиприан МАРИКА: «Мы заасфальтировали украинцев»
Чиприан Марика

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Румынии Чиприан Марика прокомментировал победу своей страны над национальной командой Украины (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«Мы заасфальтировали украинцев! Мы сыграли невероятно хорошо. Мы позволили им перехватить инициативу в начале игры, но потом встали на ноги. Как я и предполагал, наши ребята дали им играть, они диктовали игру, что нас не беспокоило.

Наши игроки больше бегали, чем украинцы. Есть игроки, которые жертвовали собой, и это было видно до конца. Не зря у нас была лучшая защита в предыдущих матчах, именно так выигрываются матчи».

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сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина Чиприан Марика
Дмитро Вербинський Источник: Fanatik.ro
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Комментарии 6
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Istm
Цілком можливо, що далі румуни програють все.
Але ця їх перемога вже залишиться в історії і ніякі поразки румунів не змиють вчорашньої ганьби.
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+2
Buvellar
Хто злетів високо,тому боляче падати.Побачимо як вас будуть асвальтувати в наступних матчах.
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+2
garik_trinity
Це була ваша остання перемога на цьому Євро
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0
Alehandro
Кумарять вже ці цигани... Залетіло два дурники (не в останню чергу через супер-кіппера) і вже вони прям боги футболу. Хай вони ще по 100 разів так проб"ють - подивимось скільки таких залетить. По третьому голу питань нема) Але заасфальтували? Серйозно?)
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-1
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