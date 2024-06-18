Чиприан МАРИКА: «Мы заасфальтировали украинцев»

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Румынии Чиприан Марика прокомментировал победу своей страны над национальной командой Украины (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«Мы заасфальтировали украинцев! Мы сыграли невероятно хорошо. Мы позволили им перехватить инициативу в начале игры, но потом встали на ноги. Как я и предполагал, наши ребята дали им играть, они диктовали игру, что нас не беспокоило.

Наши игроки больше бегали, чем украинцы. Есть игроки, которые жертвовали собой, и это было видно до конца. Не зря у нас была лучшая защита в предыдущих матчах, именно так выигрываются матчи».