Минус Рыбакина и Соболенко. Известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
Жасмин Паолини и Мирра Андреева добыли сенсационные победы
5 июня состоялись матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 2024 в нижней части женской сетки.
Жасмин Паолини в трех сетах одолела четвертую ракетку мира Елену Рыбакину.
Далее итальянка сыграет против Мирры Андреевой, которая вырвала победу у второй сеяной Арины Соболенко.
Днем ранее состоялись четвертьфинальные поединки в верхней части сетки. Ига Свентек разгромила Маркету Вондроушову, а Коко Гофф одолела Онс Жабер.
Ролан Гаррос 2024. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Маркета Вондроушова [5] – 6:0, 6:2
Коко Гофф [3] – Онс Жабер [8] – 4:6, 6:2, 6:3
Нижняя часть сетки
Жасмин Паолини [12] – Елена Рыбакина [4] – 6:2, 4:6, 6:4
Мирра Андреева – Арина Соболенко [2] – 6:7 (5:7), 6:4, 6:4
Ролан Гаррос. Пары 1/2 финала
Ига Свентек [1] – Коко Гофф [3]
Жасмин Паолини [12] – Мирра Андреева
Then there were four... 🍿— wta (@WTA) June 5, 2024
Who will be crowned the 2024 #RolandGarros champion? pic.twitter.com/rjxoPmkR0r
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