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  4. Минус Рыбакина и Соболенко. Известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
05 июня 2024, 21:55 |
2035
0

Минус Рыбакина и Соболенко. Известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос

Жасмин Паолини и Мирра Андреева добыли сенсационные победы

05 июня 2024, 21:55 |
2035
0
Минус Рыбакина и Соболенко. Известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

5 июня состоялись матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 2024 в нижней части женской сетки.

Жасмин Паолини в трех сетах одолела четвертую ракетку мира Елену Рыбакину.

Далее итальянка сыграет против Мирры Андреевой, которая вырвала победу у второй сеяной Арины Соболенко.

Днем ранее состоялись четвертьфинальные поединки в верхней части сетки. Ига Свентек разгромила Маркету Вондроушову, а Коко Гофф одолела Онс Жабер.

Ролан Гаррос 2024. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Маркета Вондроушова [5] – 6:0, 6:2
Коко Гофф [3] – Онс Жабер [8] – 4:6, 6:2, 6:3

Нижняя часть сетки

Жасмин Паолини [12] – Елена Рыбакина [4] – 6:2, 4:6, 6:4
Мирра Андреева – Арина Соболенко [2] – 6:7 (5:7), 6:4, 6:4

Ролан Гаррос. Пары 1/2 финала

Ига Свентек [1] – Коко Гофф [3]

Жасмин Паолини [12] – Мирра Андреева

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Жасмин Паолини Арина Соболенко Елена Рыбакина Мирра Андреева Ига Свёнтек Коко Гофф Ролан Гаррос 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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