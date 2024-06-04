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Ролан Гаррос
04 июня 2024, 14:06 | Обновлено 04 июня 2024, 14:17
761
0

Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос

Коко Гофф одержала волевую победу над Онс Жабер

04 июня 2024, 14:06 | Обновлено 04 июня 2024, 14:17
761
0
Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Третья ракетка мира Коко Гофф продолжила побеждать на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В матче 1/4 финала американка одержала волевую победу над Онс Жабер из Туниса (№9 WTA).

Ролан Гаррос. 1/4 финала
Коко Гофф (США) – Онс Жабер (Тунис) – 4:6, 6:2, 6:3

Это была 7-я встреча теннисисток, американка выиграла пять матчей. В 2021-м Гофф обыграла Жабер в 1/8 финала Ролан Гаррос.

Американка во второй раз попала в топ-4 на грунтовом мейджоре. В 2022-м она играла в финале. На трех последних турнирах Grand Slam Гофф выходила как минимум в полуфинал.

В следующем раунде Коко сыграет с Игой Свёнтек (№1 WTA) или Маркетой Вондроушовой (№6 WTA).

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смотреть онлайн Коко Гофф Онс Жабер Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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