Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Коко Гофф одержала волевую победу над Онс Жабер
Третья ракетка мира Коко Гофф продолжила побеждать на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В матче 1/4 финала американка одержала волевую победу над Онс Жабер из Туниса (№9 WTA).
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Коко Гофф (США) – Онс Жабер (Тунис) – 4:6, 6:2, 6:3
Это была 7-я встреча теннисисток, американка выиграла пять матчей. В 2021-м Гофф обыграла Жабер в 1/8 финала Ролан Гаррос.
Американка во второй раз попала в топ-4 на грунтовом мейджоре. В 2022-м она играла в финале. На трех последних турнирах Grand Slam Гофф выходила как минимум в полуфинал.
В следующем раунде Коко сыграет с Игой Свёнтек (№1 WTA) или Маркетой Вондроушовой (№6 WTA).
A return to the Paris semis 🇺🇸#RolandGarros pic.twitter.com/KMEfbJNfW6— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024
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