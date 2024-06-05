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  4. Соболенко вылетела из Ролан Гаррос, проиграв в четвертьфинальном матче
Ролан Гаррос
05 июня 2024, 20:19 | Обновлено 05 июня 2024, 20:20
2170
15

Соболенко вылетела из Ролан Гаррос, проиграв в четвертьфинальном матче

Мирра Андреева прошла Арину и сыграет в полуфинале французского мейджора

05 июня 2024, 20:19 | Обновлено 05 июня 2024, 20:20
2170
15
Соболенко вылетела из Ролан Гаррос, проиграв в четвертьфинальном матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Вторая ракетка мира Арина Соболенко завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2024.

В четвертьфинале французского мейджора Соболенко в трех сетах проиграла 17-летней Мирре Андреевой.

Ролан Гаррос 2024. 1/4 финала

Мирра Андреева – Арина Соболенко [2] – 6:7 (5:7), 6:4, 6:4

Это была четвертая встреча соперниц. Андреева одержала первую победу.

В четвертьфинале Ролан Гаррос Мирра сыграет против Жасмин Паолини, которая ранее выбила Елену Рыбакину.

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Мирра Андреева Арина Соболенко Ролан Гаррос 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 15
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mevast
!7 років. Доволі зріла гра при допомозі бульбашихи.
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sarra2008
пу зарішав
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+1
Sashamar
Вперше в житті вболівав за Мірку. І мабуть востаннє 
Тепер побажаємо успіху Ясмін. 
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+1
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Snooker
И это в 17 лет  
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+1
mevast
Знялася. Марта йде далі.
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0
T-800
РЕКОРД ШТЕФФИ ГРАФ пошел дальше (золотой Шлем за сезон от 1988 года...)
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0
Макс Максов
Яка чудова новина!
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0
T-800
да, с Эррани пошли дальше
*ПАОЛИНИ
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0
T-800
Паолони еще и в паре может пойти дальше. МБ.
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0
T-800
бульбашам не привыкать покидать ФренчОпен))
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-1
Vitaly Kozak
Цікаво, чи зніметься орчиха з пари? Якщо ні, то о котрій сьогодні з Мартою гратиме?
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