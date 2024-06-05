Ролан Гаррос05 июня 2024, 20:19 | Обновлено 05 июня 2024, 20:20
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15
Соболенко вылетела из Ролан Гаррос, проиграв в четвертьфинальном матче
Мирра Андреева прошла Арину и сыграет в полуфинале французского мейджора
05 июня 2024, 20:19 | Обновлено 05 июня 2024, 20:20
2170
15
Вторая ракетка мира Арина Соболенко завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2024.
В четвертьфинале французского мейджора Соболенко в трех сетах проиграла 17-летней Мирре Андреевой.
Ролан Гаррос 2024. 1/4 финала
Мирра Андреева – Арина Соболенко [2] – 6:7 (5:7), 6:4, 6:4
Это была четвертая встреча соперниц. Андреева одержала первую победу.
В четвертьфинале Ролан Гаррос Мирра сыграет против Жасмин Паолини, которая ранее выбила Елену Рыбакину.
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Тепер побажаємо успіху Ясмін.
*ПАОЛИНИ