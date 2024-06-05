Рыбакина вылетела из Ролан Гаррос 2024 сразу после победы над Свитолиной
Жасмин Паолини выиграла у четвертой ракетки мира и вышла в полуфинал мейджора
Состоялся первый четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции 2024 в нижней части женской сетки.
Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (WTA 15) в трех сетах переиграла четвертую ракетку мира Елену Рыбакину (Казахстан).
Ролан Гаррос 2024. 1/4 финала
Жасмин Паолини (Италия) [12] – Елена Рыбакина (Казахстан) [4] – 6:2, 4:6, 6:4
Это была четвертая встреча соперниц. Счет стал равным, 2:2.
Паолини в полуфинале французского мейджора сыграет против победительницы матча Мирра Андреева – Арина Соболенко.
В предыдущем раунде Рыбакина в двух партиях одолела Элину Свитолину.
Паолини впервые в картере вышла в полуфинал турниров серии Grand Slam. Жасмин стала четвертой представительницей Италии, которой удалось добраться до этой стадии на кортах Парижа после Франчески Скьявоне, Сары Эррани и Мартины Тревизан.
Паолини одержала четвертую победу над соперницей из топ-5 рейтинга WTA.
The dream continues for Jasmine Paolini ❤️#RolandGarros pic.twitter.com/W4rFRDdzsD— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2024
First Top 5 win in a Slam 💪🇮🇹 pic.twitter.com/bOd4HdpAeE— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2024
A FIRST GRAND SLAM SEMI-FINAL FOR JASMINE 🇮🇹#RolandGarros pic.twitter.com/DmScKAw9Ul— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2024
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