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  4. Рыбакина вылетела из Ролан Гаррос 2024 сразу после победы над Свитолиной
Ролан Гаррос
05 июня 2024, 17:31 | Обновлено 05 июня 2024, 17:44
1204
4

Рыбакина вылетела из Ролан Гаррос 2024 сразу после победы над Свитолиной

Жасмин Паолини выиграла у четвертой ракетки мира и вышла в полуфинал мейджора

05 июня 2024, 17:31 | Обновлено 05 июня 2024, 17:44
1204
4
Рыбакина вылетела из Ролан Гаррос 2024 сразу после победы над Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина и Жасмин Паолини

Состоялся первый четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции 2024 в нижней части женской сетки.

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (WTA 15) в трех сетах переиграла четвертую ракетку мира Елену Рыбакину (Казахстан).

Ролан Гаррос 2024. 1/4 финала

Жасмин Паолини (Италия) [12] – Елена Рыбакина (Казахстан) [4] – 6:2, 4:6, 6:4

Это была четвертая встреча соперниц. Счет стал равным, 2:2.

Паолини в полуфинале французского мейджора сыграет против победительницы матча Мирра Андреева – Арина Соболенко.

В предыдущем раунде Рыбакина в двух партиях одолела Элину Свитолину.

Паолини впервые в картере вышла в полуфинал турниров серии Grand Slam. Жасмин стала четвертой представительницей Италии, которой удалось добраться до этой стадии на кортах Парижа после Франчески Скьявоне, Сары Эррани и Мартины Тревизан.

Паолини одержала четвертую победу над соперницей из топ-5 рейтинга WTA.

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Жасмин Паолини Елена Рыбакина Ролан Гаррос 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Sit Simurg
163 см ... йо ) .. просто молодець !
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+3
T-800
и Паолини может раньше за Свитолину (Мертенс ...) выйти в финал мэйджора.
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+2
T-800
сетка Иги становится еще легче ...
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0
Vadym Shcherban
Вітаю Паоліні. Трохи неочікувано... Ну Рибку з'їла, тепер ввечері можна на щось і присісти...
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-3
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