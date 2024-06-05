Рыбакина вылетела из Ролан Гаррос 2024 сразу после победы над Свитолиной

Состоялся первый четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции 2024 в нижней части женской сетки.

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (WTA 15) в трех сетах переиграла четвертую ракетку мира Елену Рыбакину (Казахстан).

Ролан Гаррос 2024. 1/4 финала

Жасмин Паолини (Италия) [12] – Елена Рыбакина (Казахстан) [4] – 6:2, 4:6, 6:4

Это была четвертая встреча соперниц. Счет стал равным, 2:2.

Паолини в полуфинале французского мейджора сыграет против победительницы матча Мирра Андреева – Арина Соболенко.

В предыдущем раунде Рыбакина в двух партиях одолела Элину Свитолину.

Паолини впервые в картере вышла в полуфинал турниров серии Grand Slam. Жасмин стала четвертой представительницей Италии, которой удалось добраться до этой стадии на кортах Парижа после Франчески Скьявоне, Сары Эррани и Мартины Тревизан.

Паолини одержала четвертую победу над соперницей из топ-5 рейтинга WTA.