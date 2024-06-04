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  4. Свёнтек разгромила Вондроушову на пути в 1/2 финала Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
04 июня 2024, 15:33 | Обновлено 04 июня 2024, 15:56
733
0

Свёнтек разгромила Вондроушову на пути в 1/2 финала Ролан Гаррос

Коко Гофф приготовиться

04 июня 2024, 15:33 | Обновлено 04 июня 2024, 15:56
733
0
Свёнтек разгромила Вондроушову на пути в 1/2 финала Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжила защиту титула на Открытом чемпионате Франции.

В матче 1/4 финала полька разобралась с чешкой Маркетой Вондроушовой (№6 WTA).

Ролан Гаррос. 1/4 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:0, 6:2

Это была 4-я встреча теннисисток, чешка пока не выигрывала.

В полуфинале Свёнтек сыграет с Коко Гофф из США (№3 WTA), которая остановила Онс Жабер из Туниса.

Отметим, что в этом матче Вондроушова впервые в карьере проиграли сет со счетом 0:6 на грунте.

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Маркета Вондроушова Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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