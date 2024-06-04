Свёнтек разгромила Вондроушову на пути в 1/2 финала Ролан Гаррос

Первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжила защиту титула на Открытом чемпионате Франции.

В матче 1/4 финала полька разобралась с чешкой Маркетой Вондроушовой (№6 WTA).

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Ига Свёнтек (Польша) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:0, 6:2

Это была 4-я встреча теннисисток, чешка пока не выигрывала.

В полуфинале Свёнтек сыграет с Коко Гофф из США (№3 WTA), которая остановила Онс Жабер из Туниса.

Отметим, что в этом матче Вондроушова впервые в карьере проиграли сет со счетом 0:6 на грунте.