Свёнтек разгромила Вондроушову на пути в 1/2 финала Ролан Гаррос
Коко Гофф приготовиться
Первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжила защиту титула на Открытом чемпионате Франции.
В матче 1/4 финала полька разобралась с чешкой Маркетой Вондроушовой (№6 WTA).
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:0, 6:2
Это была 4-я встреча теннисисток, чешка пока не выигрывала.
В полуфинале Свёнтек сыграет с Коко Гофф из США (№3 WTA), которая остановила Онс Жабер из Туниса.
Отметим, что в этом матче Вондроушова впервые в карьере проиграли сет со счетом 0:6 на грунте.
A 40th career Top 10 win ✨#RolandGarros pic.twitter.com/w7AOibcAyc— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024
A rematch of the 2022 Roland-Garros final awaits 🍿#RolandGarros pic.twitter.com/8WlyjF7Ndn— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024
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