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  4. Вондроушова впервые в карьере проиграла сет со счетом 0:6 на грунте
Ролан Гаррос
04 июня 2024, 15:07 | Обновлено 04 июня 2024, 15:42
538
0

Вондроушова впервые в карьере проиграла сет со счетом 0:6 на грунте

Постаралась Ига Свёнтек

04 июня 2024, 15:07 | Обновлено 04 июня 2024, 15:42
538
0
Вондроушова впервые в карьере проиграла сет со счетом 0:6 на грунте
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

Первая ракетка мира Ига Свёнтек выиграла первый сет матча 1/4 финала Ролан Гаррос против пятой сеяной Маркеты Вондроушовой со счетом 6:0.

Для 24-летней чешки это первый проигрыш партии под ноль на грунтовом покрытии, она сыграла 120 матчей на глине.

Отметим, что Маркета ранее уже проигрывала сеты со счетом 0:6, но это было на харде (6), и на траве (1).

Ранее Вондроушова никогда не побеждала Свёнтек в рамках WTA-тура.

Маркета – финалистка Ролан Гаррос 2019.

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Маркета Вондроушова Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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