Вондроушова впервые в карьере проиграла сет со счетом 0:6 на грунте

Первая ракетка мира Ига Свёнтек выиграла первый сет матча 1/4 финала Ролан Гаррос против пятой сеяной Маркеты Вондроушовой со счетом 6:0.

Для 24-летней чешки это первый проигрыш партии под ноль на грунтовом покрытии, она сыграла 120 матчей на глине.

Отметим, что Маркета ранее уже проигрывала сеты со счетом 0:6, но это было на харде (6), и на траве (1).

Ранее Вондроушова никогда не побеждала Свёнтек в рамках WTA-тура.

Маркета – финалистка Ролан Гаррос 2019.