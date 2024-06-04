Ролан Гаррос04 июня 2024, 15:07 | Обновлено 04 июня 2024, 15:42
538
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Вондроушова впервые в карьере проиграла сет со счетом 0:6 на грунте
Постаралась Ига Свёнтек
04 июня 2024, 15:07 | Обновлено 04 июня 2024, 15:42
538
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек выиграла первый сет матча 1/4 финала Ролан Гаррос против пятой сеяной Маркеты Вондроушовой со счетом 6:0.
Для 24-летней чешки это первый проигрыш партии под ноль на грунтовом покрытии, она сыграла 120 матчей на глине.
Отметим, что Маркета ранее уже проигрывала сеты со счетом 0:6, но это было на харде (6), и на траве (1).
Ранее Вондроушова никогда не побеждала Свёнтек в рамках WTA-тура.
Маркета – финалистка Ролан Гаррос 2019.
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