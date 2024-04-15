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Англия
15 апреля 2024, 22:10 | Обновлено 15 апреля 2024, 22:15
125
0

Челси – Эвертон. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 33-го тура Английской Премьер-лиги

15 апреля 2024, 22:10 | Обновлено 15 апреля 2024, 22:15
125
0
Челси – Эвертон. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

15 апреля в 22:00 в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Эвертон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в основе синих. Защитник Виталий Миколенко играет в стартовом составе ирисок.

Челси – Эвертон. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Михаил Мудрик Челси Челси - Эвертон видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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