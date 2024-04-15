Англия15 апреля 2024, 22:10 | Обновлено 15 апреля 2024, 22:15
125
0
Челси – Эвертон. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 33-го тура Английской Премьер-лиги
15 апреля 2024, 22:10 | Обновлено 15 апреля 2024, 22:15
125
0
15 апреля в 22:00 в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Эвертон».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в основе синих. Защитник Виталий Миколенко играет в стартовом составе ирисок.
Челси – Эвертон. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 апреля 2024, 16:35 3
Правда, эта информация не слишком стыкуется с тем, что сообщалось ранее
Хоккей | 15 апреля 2024, 07:00 2
Команда Бобкина проведет турнир в Дании
Футбол | 15.04.2024, 22:04
Футбол | 15.04.2024, 19:56
Футбол | 15.04.2024, 08:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
13.04.2024, 23:10 2
15.04.2024, 12:12 7
13.04.2024, 21:01 3
13.04.2024, 21:15 24
14.04.2024, 21:13 1
15.04.2024, 06:30 21
14.04.2024, 20:25 48