Английская Премьер-лига. 33-й тур.

«Челси» – «Эвертон» - 2:0

Голы: Палмер, 13, 18, 29

«Челси»: Петрович – Кукурелья, Чалоба, Силва, Гюсто – Галлагер, Кайседо – Мудрик, Палмер, Мадуэке – Джексон.

Запасные: Беттинелли, Бадьяшиль, Чилвелл, Гилкрист, Казадеи, Чуквуэмека, Дайер, Джордж, Вашингтон.

«Эвертон»: Пикфорд – Миколенко, Брентвейт, Тарковски, Коулман – Макнил, Онана, Гарнер, Янг – Дукуре – Бету.

Запасные: Вирджиния, Паттерсон, Кин, Годфри, Гомеш, Уоррингтон, Данжума, Гаррисон, Шермити.

Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия).

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

В понедельник, 15-го апреля, состоится поединок 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Челси» и «Эвертон». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 22:00.

Украинское противостояние в АПЛ под занавес вечера понедельника. Михаил Мудрик и Виталий Миколенко – в стартовых составах по обе стороны большого «синего» дерби. И пусть между командами нет прямого конфликта в борьбе за места в турнирной таблице, но у каждой из них есть свои нерешенные задачи.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Эвертон», за которой можно следить в украинской версии сайта.