Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Эвертон – 3:0. Текстовая трансляция. LIVE
Англия
15 апреля 2024, 21:57 | Обновлено 15 апреля 2024, 22:30
1220
3

Челси – Эвертон – 3:0. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 33-го тура Английской Премьер-лиги

15 апреля 2024, 21:57 | Обновлено 15 апреля 2024, 22:30
1220
3
Челси – Эвертон – 3:0. Текстовая трансляция. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

«Челси» – «Эвертон» - 2:0

Голы: Палмер, 13, 18, 29

«Челси»: Петрович – Кукурелья, Чалоба, Силва, Гюсто – Галлагер, Кайседо – Мудрик, Палмер, Мадуэке – Джексон.

Запасные: Беттинелли, Бадьяшиль, Чилвелл, Гилкрист, Казадеи, Чуквуэмека, Дайер, Джордж, Вашингтон.

«Эвертон»: Пикфорд – Миколенко, Брентвейт, Тарковски, Коулман – Макнил, Онана, Гарнер, Янг – Дукуре – Бету.

Запасные: Вирджиния, Паттерсон, Кин, Годфри, Гомеш, Уоррингтон, Данжума, Гаррисон, Шермити.

Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия).

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

В понедельник, 15-го апреля, состоится поединок 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Челси» и «Эвертон». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 22:00.

Украинское противостояние в АПЛ под занавес вечера понедельника. Михаил Мудрик и Виталий Миколенко – в стартовых составах по обе стороны большого «синего» дерби. И пусть между командами нет прямого конфликта в борьбе за места в турнирной таблице, но у каждой из них есть свои нерешенные задачи.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Эвертон», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Палмер оформил дубль в дебюте матча Челси против Эвертона
Челси – Эвертон. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Челси включился в борьбу за одного из лидеров Аталанты
Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Михаил Мудрик Челси Челси - Эвертон текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
Футбол | 15 апреля 2024, 15:42 17
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова

Олег Орехов считает, что игрока «Шахтера» могут жестко наказать

Челси – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 15 апреля 2024, 20:44 6
Челси – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок в АПЛ

Пока опомнились – уже 0:5. Сборная Украины разгромно проиграла бразильцам
Футзал | 15.04.2024, 18:45
Пока опомнились – уже 0:5. Сборная Украины разгромно проиграла бразильцам
Пока опомнились – уже 0:5. Сборная Украины разгромно проиграла бразильцам
Цифры и факты. Важнейшие события 24-го тура УПЛ
Футбол | 15.04.2024, 21:10
Цифры и факты. Важнейшие события 24-го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 24-го тура УПЛ
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Футбол | 15.04.2024, 12:12
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Браво Челсі, можуть же… іноді 😁
Ответить
-1
PUMA
Палмер единственное светлое пятно в Челси 
Ответить
-2
Serhii P.
Мудрик в захисті - це щось жахливе. Знову провал по його фланзі проти опонента, тільки дивом м"яч не залетів у ворота.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
14.04.2024, 16:32 5
Теннис
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
14.04.2024, 09:36 9
Футбол
Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии
Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии
14.04.2024, 09:06 12
Теннис
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
14.04.2024, 19:41 8
Теннис
Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль
Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль
13.04.2024, 22:47 1
Футбол
Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
13.04.2024, 19:42
Футбол
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
13.04.2024, 21:15 24
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
15.04.2024, 06:30 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем