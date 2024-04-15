Челси – Эвертон – 3:0. Текстовая трансляция. LIVE
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Английская Премьер-лига. 33-й тур.
«Челси» – «Эвертон» - 2:0
Голы: Палмер, 13, 18, 29
«Челси»: Петрович – Кукурелья, Чалоба, Силва, Гюсто – Галлагер, Кайседо – Мудрик, Палмер, Мадуэке – Джексон.
Запасные: Беттинелли, Бадьяшиль, Чилвелл, Гилкрист, Казадеи, Чуквуэмека, Дайер, Джордж, Вашингтон.
«Эвертон»: Пикфорд – Миколенко, Брентвейт, Тарковски, Коулман – Макнил, Онана, Гарнер, Янг – Дукуре – Бету.
Запасные: Вирджиния, Паттерсон, Кин, Годфри, Гомеш, Уоррингтон, Данжума, Гаррисон, Шермити.
Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия).
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).
В понедельник, 15-го апреля, состоится поединок 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Челси» и «Эвертон». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 22:00.
Украинское противостояние в АПЛ под занавес вечера понедельника. Михаил Мудрик и Виталий Миколенко – в стартовых составах по обе стороны большого «синего» дерби. И пусть между командами нет прямого конфликта в борьбе за места в турнирной таблице, но у каждой из них есть свои нерешенные задачи.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Эвертон», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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