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Челси
15.04.2024 22:00 – FT 6 : 0
Эвертон
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Англия
15 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 16 апреля 2024, 01:32
993
4

Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко

Коллектив Шона Дайча получил на «Стэмфорд Бридж» шесть безответных голов

15 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 16 апреля 2024, 01:32
993
4
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine

Тридцать третий тур английской Премьер-лиги организаторы также решили провести по широкой программе, что последний матч задел уже новую неделю. Но какое же символическое значение имела для украинского болельщика игра на «Стэмфорд Бридж», где лондонский «Челси» встречался с «Эвертоном». Конечно, из-за присутствия нападающего «синих» Михаила Мудрика и защитника «ирисок» Виталия Миколенко, игроков национальной сборной Украины, в стартовых составах своих команд.

Однако первый тайм этой встречи в итоге войдет в историю именно «пенсионеров», тогда как болельщики команды Шона Дайча как можно быстрее постараются забыть эти ужасные 45 с лишним минут. Хотя начиналось для гостей все даже очень неплохо – «Эвертон» активно прессинговал на чужой половине, «Челси» традиционно это давление не выдерживал, ошибался, но так чтобы воспользоваться этим... У «ирисок» был момент с участием Бету, когда тот с пары метров до пустых ворот умудрился пробить выше цели в завершение прострела с правого фланга от Коулмана, да и все на том.

Футболисты Дайча забить не смогли, тогда как уже в следующей атаке Палмер шокировал их впервые дальним ударом под левую стойку в завершение стенки с Джексоном перед штрафной. А затем и во второй раз шокировал почти сразу, когда доил добивание отскока от Пикфорда, парировавшего удар в касание от нападающего с прострела Мудрика. А затем и в третий раз шокировал, когда Пикфорд подарил ему мяч неудачной игрой ногами за пределами штрафной.

Удар левой, удар головой, удар правой – так это же идеальный хет-трик! Так какие могут быть вообще вопросы? «Эвертон» еще и в четвертый раз пропустил до наступления перерыва. Нет, не от Палмера снова, а от Джексона, на которого с фланга навесил Кукурелья. Хоть в чем-то было разнообразие. А в остальном – команда Дайча выглядела растерянной, и хотя и пыталась бороться, но с таким счетом шансов было не просто мало, а почти не было вообще.

Тройная замена от наставника «Эвертона» ситуацию после перерыва никоим образом не улучшила. Как бы «Челси» не пытался отдавать мяч соперникам, те при любых обстоятельствах не могли придумать, что именно с ним нужно делать. Отсюда и такая внешняя немощность в атаке от гостей и все сопутствующие проблемы. И со временем ситуация становилась только хуже, хотя хозяева иногда готовы были больше бездельничать, чем играть в футбол.

Но не когда дело доходило до пробития пенальти, который на 61 минуте самостоятельно заработал Мадуэке за фол от Тарковски на правом фланге штрафной. Нони хотел бить сам, но там еще был Джексон, а потом Галлагер подошел разбираться, и в итоге вообще удар выполнял Палмер, а остальные игроки «синих» на него обиделась. Хорошо, что хоть забил выстрелом в правый нижний угол. Детский сад какой-то!

И уже в завершение матча, когда особо никто к этому и не стремился, вышел воспитанник академии Гилкрист и забил с добивания от отраженного Пикфордом выстрела Чилвелла с левого фланга штрафной на противоположную сторону поля. К радости трибун «Стэмфорд Бридж», хотя те настолько много, как в этот вечер, в сезоне еще точно не радовались.

В следующем туре лондонский «Челси» будет играть гостевое дерби против «Арсенала», тогда как «Эвертон» будет принимать «Ноттингем Форест».

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

«Челси» – «Эвертон» – 6:0

Голы: Палмер, 13, 18, 29, 64 (пен.), Джексон, 45, Гилкрист, 90

Предупреждения: Мудрик, 40 – Гарнер, 28, Янг, 36, Тарковски, 52, Кин, 66

«Челси»: Петрович – Кукурелья, Чалоба, Силва, Гюсто (Гилкрист, 88) – Галлагер, Кайседо – Мудрик (Чилвелл, 79), Палмер (Казадеи, 80), Мадуэке (Чуквуэмека, 72) – Джексон (Вашингтон, 88).

«Эвертон»: Пикфорд – Миколенко, Брентвейт (Кин, 57), Тарковски, Коулман (Паттерсон, 46, Годфри, 90+2) – Макнил, Онана (Гомеш, 46), Гарнер (Гаррисон, 46), Янг – Дукуре – Бету.

Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия).

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

Удары (в створ): 14 (10) – 10 (2)
Угловые: 4 – 8
Оффсайды: 0 – 4.

ЧЕЛСИ – ЭВЕРТОН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Алфи Гилкрист (Челси).
64’
ГОЛ ! С пенальти забил Коул Палмер (Челси).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Михаил Мудрик Челси Челси - Эвертон отчеты Коул Палмер
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 4
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Octopus
Мудрик участвовал в атаках, был активным, поначалу не выпадал из игры, а потом Палмер наклепал голов и Миша сник и пропал. Почеттино даже поменял первым Мадуекэ, а не его, мол, давай соперник позволяет, набивай статистику, да куда там. Он вообще не умеет бить по воротам, вместо спортзала каждый день надо идти на поле и отрабатывать удары. Бабка в 60 лет сильнее и точнее бьет.
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