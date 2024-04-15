15 апреля на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Эвертоном». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Ставки на матч Челси – Эвертон

Челси

Команда закончила в прошлом сезоне только на 12-м месте. Тогда это казалось глубоким провалом, тем дном, от которого при пришедшим летом на тренерский пост Почеттино и с обновленным составом получится оттолкнуться и подняться - вопрос был только в основном в том, насколько заметным получится прогресс. Но в 2023/2024 что-то удается разве что в кубковом формате. И то в конце зимы из-за гола ван Дейка проиграли финал Кубка Лиги. Да, получилось пройти в 1/2 кубка страны. Но, даже пройдя там как-то Манчестер Сити, потом ждет в решающем поединке Юнайтед. Там ухитрились выиграть в апреле в зрелищном, но переполненном взаимными ошибками поединке. Так что не удивительно особенно, что потом была только ничья с аутсайдером, Шеффилд Юнайтед.

Эвертон

Клуб уже привычно ведет борьбу за выживание. Этим он занимает все время после ухода Карло Анчелотти, вот уже третий сезон кряду. Прошлой весной от падения в Чемпионшип спасла ставка на Шона Дайша. Этот опытный менеджер обеспечил и дальнейший прогресс синих. Но они столкнулись с новым серьезным вызовом: отбирали 10 очков за финансовые нарушения. Потом, правда, 4 вернули, но при этом такая апелляция была опубликована в разгар спада у ирисок. Они никак не могли выиграть немалую часть зимы и весь март, беря максимум ничьи. И только с Бернли, одним из аутсайдеров, вымучили уже в апреле минимальную победу. Но очень своевременно, с учетом того, что и Лутон в том туре сумел взять победу, взвинтив градус борьбы за выживание. А потом еще и новый штраф, пусть и в виде -2, подоспел.

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Статистика личных встреч

За 5 крайних очных матчей пенсионеры смогли взять только 1 победу. И в этом сезоне ириски оформили 2-0 на своем поле.

Прогноз

GGBET верbт в аристократов. Но ириски просто обязаны дать бой, а хозяева не идеальны. Ставим на гостей при форе +1 гол (коэффициент - 1,72).