Кирилл ДИГТЯРЬ: Конечно, хочется достичь уровня Лунина, Мудрика и Судакова

16-летний защитник харьковского «Металлиста» Кирилл Дигтярь назвал футболистов, игра которых ему нравится.

– Пример Лунина, Судакова и Мудрика, которые тоже являются выходцами из академии «Металлиста», мотивирует тебя?

– Конечно. Очень хочется достичь такого же высокого уровня. Я работаю для этого, выполняю то, что говорят тренеры. Думаю только о футболе.

– А вообще чья игра из украинских футболистов тебе импонирует больше всего?

– Мне нравится Зинченко, поскольку он играет на моей позиции. Я постоянно смотрю матчи «Арсенала». Для меня он как пример игрока, на которого нужно равняться.

– А из иностранных игроков кто нравится? Есть кумиры детства?

– Раньше мне нравился Серхио Рамос, да и сейчас отдаю должное ему. Когда я играл центрального защитника, то ориентировался на него. Если брать сейчас, то мне из левых защитников импонирует Тео Эрнандес из «Милана». Он на очень высоком уровне играет, прекрасно подключается к атакам.

Ранее Кирилл Дигтярь прокомментировал интерес к себе со стороны «Манчестер Юнайтед».