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Украина. Первая лига
02 мая 2024, 11:50 | Обновлено 02 мая 2024, 12:11
272
0

Кирилл ДИГТЯРЬ: Конечно, хочется достичь уровня Лунина, Мудрика и Судакова

Защитник «Металлиста» назвал футболистов, игра которых ему нравится

02 мая 2024, 11:50 | Обновлено 02 мая 2024, 12:11
272
0
Кирилл ДИГТЯРЬ: Конечно, хочется достичь уровня Лунина, Мудрика и Судакова
ФК Металлист. Кирилл Дигтярь

16-летний защитник харьковского «Металлиста» Кирилл Дигтярь назвал футболистов, игра которых ему нравится.

– Пример Лунина, Судакова и Мудрика, которые тоже являются выходцами из академии «Металлиста», мотивирует тебя?

– Конечно. Очень хочется достичь такого же высокого уровня. Я работаю для этого, выполняю то, что говорят тренеры. Думаю только о футболе.

– А вообще чья игра из украинских футболистов тебе импонирует больше всего?

– Мне нравится Зинченко, поскольку он играет на моей позиции. Я постоянно смотрю матчи «Арсенала». Для меня он как пример игрока, на которого нужно равняться.

– А из иностранных игроков кто нравится? Есть кумиры детства?

– Раньше мне нравился Серхио Рамос, да и сейчас отдаю должное ему. Когда я играл центрального защитника, то ориентировался на него. Если брать сейчас, то мне из левых защитников импонирует Тео Эрнандес из «Милана». Он на очень высоком уровне играет, прекрасно подключается к атакам.

Ранее Кирилл Дигтярь прокомментировал интерес к себе со стороны «Манчестер Юнайтед».

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Кирилл Дигтярь Металлист Харьков Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Андрей Лунин Реал Мадрид Михаил Мудрик Челси Георгий Судаков Шахтер Донецк Серхио Рамос Севилья Тео Эрнандес Милан Александр Зинченко Арсенал Лондон
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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