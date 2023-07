ВИДЕО. Это твое такси. Как Габриэл Жезус пошутил над Зинченко

Интересная ситуация случилась, когда форвард «Арсенала» Габриэл Жезус и защитник «канониров» Александр Зинченко давали интервью клубной пресс-службе.

В какой-то момент видеозапись прервала сирена скорой помощи. Габриэл Жезус не растерялся и, намекая на травматичность Зинченко, со смехом сказал украинцу: «Это твое такси». Зинченко оценил шутку положительно и улыбнулся.

Зинченко продолжает восстановление после травмы, которую он получил в мае. В предсезонных спаррингах он пока не выходил на поле.

i thought jesus was badmind for this 😭😭😭 pic.twitter.com/YBUY5cbbMm