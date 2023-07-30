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Англия
30 июля 2023, 19:59 | Обновлено 30 июля 2023, 20:10
942
1

ВИДЕО. Это твое такси. Как Габриэл Жезус пошутил над Зинченко

Бразильский форвард потроллил украинца по поводу его травматичности

30 июля 2023, 19:59 | Обновлено 30 июля 2023, 20:10
942
1
ВИДЕО. Это твое такси. Как Габриэл Жезус пошутил над Зинченко
ФК Арсенал. Жезус и Зинченко

Интересная ситуация случилась, когда форвард «Арсенала» Габриэл Жезус и защитник «канониров» Александр Зинченко давали интервью клубной пресс-службе.

В какой-то момент видеозапись прервала сирена скорой помощи. Габриэл Жезус не растерялся и, намекая на травматичность Зинченко, со смехом сказал украинцу: «Это твое такси». Зинченко оценил шутку положительно и улыбнулся.

Зинченко продолжает восстановление после травмы, которую он получил в мае. В предсезонных спаррингах он пока не выходил на поле.

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Арсенал Лондон Габриэл Жезус Александр Зинченко юмор видео травма выбор редакции
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