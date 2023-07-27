Англия27 июля 2023, 12:34 |
1042
3
Микель АРТЕТА: «Думаю, Зинченко скоро вернется»
У украинского футболиста были небольшие проблемы с мышцами
27 июля 2023, 12:34 |
1042
3
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о восстановлении украинского защитника Александра Зинченко после травмы.
«У Зинченко были небольшие проблемы с мышцами, к сожалению. Думаю, он скоро вернется, но жаль, что его не было с нами весь тур в США», – сказал Микель Артета на пресс-конференции после товарищеского матча с «Барселоной».
Отметим, что Зинченко пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы икроножной мышцы.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 июля 2023, 11:57 0
Новая экипировка выполнена в черном цвете со вставками фиолетового и зеленого
Футбол | 27 июля 2023, 11:55 6
Украинский тренер сравнил работу двух иностранных специалистов
Футбол | 26.07.2023, 14:07
Футбол | 26.07.2023, 21:35
Футбол | 27.07.2023, 05:22
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
лытка
Те що він не грав передсезонку це насправді проблема, особливо враховуючи, що з'явились нові конкуренти за профайлом та і по вчорашньому матчу навіть за позицією (Тімбер грав зліва і дуже непогано). Ця травма може зіграти злу роль бо скоріше за все він на початку сезону не буде грати і якщо у Арсенала справи одразу підуть добре то йому ще треба буде відвойовувати місце
В Шахтёр?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.07.2023, 17:06 4
25.07.2023, 16:18
26.07.2023, 15:39 12
25.07.2023, 09:44 2
26.07.2023, 15:25
26.07.2023, 15:37 3
26.07.2023, 03:00 4
25.07.2023, 23:59 29