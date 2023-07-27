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  4. Микель АРТЕТА: «Думаю, Зинченко скоро вернется»
Англия
27 июля 2023, 12:34 |
1042
3

Микель АРТЕТА: «Думаю, Зинченко скоро вернется»

У украинского футболиста были небольшие проблемы с мышцами

27 июля 2023, 12:34 |
1042
3
Микель АРТЕТА: «Думаю, Зинченко скоро вернется»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о восстановлении украинского защитника Александра Зинченко после травмы.

«У Зинченко были небольшие проблемы с мышцами, к сожалению. Думаю, он скоро вернется, но жаль, что его не было с нами весь тур в США», – сказал Микель Артета на пресс-конференции после товарищеского матча с «Барселоной».

Отметим, что Зинченко пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы икроножной мышцы.

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Источник Football London
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Выталкиватель Парашютистов
лытка
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Тарік1994
Те що він не грав передсезонку це насправді проблема, особливо враховуючи, що з'явились нові конкуренти за профайлом та і по вчорашньому матчу навіть за позицією (Тімбер грав зліва і дуже непогано). Ця травма може зіграти злу роль бо скоріше за все він на початку сезону не буде грати і якщо у Арсенала справи одразу підуть добре то йому ще треба буде відвойовувати місце
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0
Swed
В Шахтёр?
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0
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