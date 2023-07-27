Микель АРТЕТА: «Думаю, Зинченко скоро вернется»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о восстановлении украинского защитника Александра Зинченко после травмы.

«У Зинченко были небольшие проблемы с мышцами, к сожалению. Думаю, он скоро вернется, но жаль, что его не было с нами весь тур в США», – сказал Микель Артета на пресс-конференции после товарищеского матча с «Барселоной».

Отметим, что Зинченко пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы икроножной мышцы.