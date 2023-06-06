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  4. Джокович обыграл Хачанова и вышел в полуфинал Ролан Гаррос 2023
Ролан Гаррос
06 июня 2023, 19:54 |
385
0

Джокович обыграл Хачанова и вышел в полуфинал Ролан Гаррос 2023

Новак в четырех сетах выиграл у представителя страны 404

06 июня 2023, 19:54 |
385
0
Джокович обыграл Хачанова и вышел в полуфинал Ролан Гаррос 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Экс-лидер мужского тенниса Новак Джокович (Сербия, ATP 3) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

В четвертьфинале Ролан Гаррос сербский теннисист в четырех сетах обыграл представителя страны 404 Карена Хачанов за 3 часа и 43 минуты.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Новак Джокович (Сербия) [3] – Карен Хачанов [11] – 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4

Это была 12-я встреча теннисистов. Новак выиграл 11 поединков.

В полуфинале французского мейджора Джокович встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) – Стефанос Циципас (Греция).

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Новак Джокович Карен Хачанов Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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