Джокович обыграл Хачанова и вышел в полуфинал Ролан Гаррос 2023
Новак в четырех сетах выиграл у представителя страны 404
Экс-лидер мужского тенниса Новак Джокович (Сербия, ATP 3) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.
В четвертьфинале Ролан Гаррос сербский теннисист в четырех сетах обыграл представителя страны 404 Карена Хачанов за 3 часа и 43 минуты.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Новак Джокович (Сербия) [3] – Карен Хачанов [11] – 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4
Это была 12-я встреча теннисистов. Новак выиграл 11 поединков.
В полуфинале французского мейджора Джокович встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) – Стефанос Циципас (Греция).
Djokovic scores 7 points in a row to take the second set!#RolandGarros | Novak Djokovic pic.twitter.com/bueIdKptSm— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2023
Back to the semis 💪🇷🇸#RolandGarros @DjokerNole pic.twitter.com/yq33bVSaGR— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2023
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