Джокович обыграл Хачанова и вышел в полуфинал Ролан Гаррос 2023

Экс-лидер мужского тенниса Новак Джокович (Сербия, ATP 3) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

В четвертьфинале Ролан Гаррос сербский теннисист в четырех сетах обыграл представителя страны 404 Карена Хачанов за 3 часа и 43 минуты.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Новак Джокович (Сербия) [3] – Карен Хачанов [11] – 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4

Это была 12-я встреча теннисистов. Новак выиграл 11 поединков.

В полуфинале французского мейджора Джокович встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) – Стефанос Циципас (Греция).

Djokovic scores 7 points in a row to take the second set!#RolandGarros | Novak Djokovic pic.twitter.com/bueIdKptSm