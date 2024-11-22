Легендарный игрок Франции рассказал, что Мбаппе перешел не в тот клуб

Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети прокомментировал ситуацию с постоянной критикой Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».

«Надо в любой ситуации оставаться профессионалом. Пока рано о чем-то говорить. Могу лишь сказать, что Мбаппе должен был бы перейти в «Ливерпуль», там он был бы лидером.

В «Реале» нужно показывать свой характер и, несмотря на все, играть, как в последний раз.

Его нельзя сравнивать с Лионелем Месси или Криштиану Роналду, ведь у них есть характер и стабильность. Пока что у Мбаппе этого нет», - рассказал Пети в интервью Goal.

Игрок переживает неудачный период и не может адаптироваться к испанскому чемпионату. Несмотря на это, президент клуба Флорентино Перес не планирует продавать футболиста и верит, что Мбаппе наберет оптимальную форму в ближайшее время.