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Испания
22 ноября 2024, 21:53 | Обновлено 22 ноября 2024, 22:12
464
0

Легендарный игрок Франции рассказал, что Мбаппе перешел не в тот клуб

Эммануэль Пети рассказал, почему у игрока не получается играть в Реале

22 ноября 2024, 21:53 | Обновлено 22 ноября 2024, 22:12
464
0
Легендарный игрок Франции рассказал, что Мбаппе перешел не в тот клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети прокомментировал ситуацию с постоянной критикой Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».

«Надо в любой ситуации оставаться профессионалом. Пока рано о чем-то говорить. Могу лишь сказать, что Мбаппе должен был бы перейти в «Ливерпуль», там он был бы лидером.

В «Реале» нужно показывать свой характер и, несмотря на все, играть, как в последний раз.

Его нельзя сравнивать с Лионелем Месси или Криштиану Роналду, ведь у них есть характер и стабильность. Пока что у Мбаппе этого нет», - рассказал Пети в интервью Goal.

Игрок переживает неудачный период и не может адаптироваться к испанскому чемпионату. Несмотря на это, президент клуба Флорентино Перес не планирует продавать футболиста и верит, что Мбаппе наберет оптимальную форму в ближайшее время.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Килиан Мбаппе Реал Мадрид Эммануэль Пети
Олександр Сільченко Источник: Goal.com
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