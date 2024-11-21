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Испания
21 ноября 2024, 20:31 |
1072
0

Реал определился, что будет делать с лидером команды

Руководство мадридского клуба публично поддержало Килиана Мбаппе

21 ноября 2024, 20:31 |
1072
0
Реал определился, что будет делать с лидером команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Руководство мадридского «Реала» публично поддержало лидера команды – французского футболиста Килиана Мбаппе.

Игрок проводит неудачный отрезок и не может адаптироваться к испанскому чемпионату. Несмотря на это, президент команды Флорентино Перес не собирается продавать футболиста и верит, что Мбаппе наберет оптимальную форму в ближайшее время.

Один из представителей руководства заявил испанским журналистам, что «в клубе спокойно относятся к спаду Килиана и уверены в его профессионализме». Также, неназванный чиновник заявил, что «успешный старт Мбаппе вызвал эйфорию среди болельщиков, поэтому их ожидания слишком высоки. Местные СМИ сообщают, что француз чувствует поддержку команды и пытается отблагодарить клуб за доверие.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провел за «Реал» 15 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал две результативные передачи. В последних четырех поединках французский игрок остался без результативных действий.

Сообщалось, что Мбаппе может остаться без капитанской повязки в сборной Франции.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Флорентино Перес Килиан Мбаппе
Микола Титюк Источник: Footmercato
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