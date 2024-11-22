«Я буду тут». Гвардиола – про возможную дисквалификацию Манчестер Сити

Испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о том, останется ли в клубе, если «горожан» «выкинут» из АПЛ: «Я говорил это полгода назад. Я говорил это год назад, когда все клубы обвиняли нас в том, что мы делаем что-то не так. Если мы вылетим, то я все равно буду тут».

«Даже если мы будем играть в Конференции (прим. – 5-й футбольный дивизион Англии), я останусь тут для того, чтобы вернуться в АПЛ».

Испанец продлил соглашение с «Манчестер Сити» до лета 2027-го года.

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