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Англия
22 ноября 2024, 21:25 | Обновлено 22 ноября 2024, 22:17
618
1

«Я буду тут». Гвардиола – про возможную дисквалификацию Манчестер Сити

Жузеп Гвардиола прокомментировал возможную дисквалификацию и будущее в клубе

22 ноября 2024, 21:25 | Обновлено 22 ноября 2024, 22:17
618
1
«Я буду тут». Гвардиола – про возможную дисквалификацию Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о том, останется ли в клубе, если «горожан» «выкинут» из АПЛ: «Я говорил это полгода назад. Я говорил это год назад, когда все клубы обвиняли нас в том, что мы делаем что-то не так. Если мы вылетим, то я все равно буду тут».

«Даже если мы будем играть в Конференции (прим. – 5-й футбольный дивизион Англии), я останусь тут для того, чтобы вернуться в АПЛ».

Испанец продлил соглашение с «Манчестер Сити» до лета 2027-го года.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу дисквалификация продление контракта
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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OKs100
5 дивизион слишком оптимистично, за то что сделал клуб его могут понизить в полупрофи, 7-8 дивизион.
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