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  4. «Лучший коуч в истории». Холанд – про новый контракт Гвардиолы
Англия
22 ноября 2024, 20:36 |
137
0

«Лучший коуч в истории». Холанд – про новый контракт Гвардиолы

Эрлинг Холанд прокомментировал продление Жузепом Гвардиолой контракта с «горожанами»

22 ноября 2024, 20:36 |
137
0
«Лучший коуч в истории». Холанд – про новый контракт Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола и Эрлинг Холанд

Норвежский страйкер «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд проккоментировал продление Жзуепом Гвардиолой контракта с «Манчестер Сити»:

«Жузеп Гвардиола – лучший тренер на данный момент и, вероятно, лучший тренер в истории».

«Я ожидал от него многого и он делал это каждую секунду. Я невероятно счастлив!».

Жузеп Гвардиола продлил контракт с «горожанами» до 2027-го года.

Эрлингу Холанду предлагают сумасшедший контракт.

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Эрлинг Холанд Жузеп Гвардиола продление контракта Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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