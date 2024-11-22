«Лучший коуч в истории». Холанд – про новый контракт Гвардиолы

Норвежский страйкер «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд проккоментировал продление Жзуепом Гвардиолой контракта с «Манчестер Сити»:

«Жузеп Гвардиола – лучший тренер на данный момент и, вероятно, лучший тренер в истории».

«Я ожидал от него многого и он делал это каждую секунду. Я невероятно счастлив!».

Жузеп Гвардиола продлил контракт с «горожанами» до 2027-го года.

Эрлингу Холанду предлагают сумасшедший контракт.