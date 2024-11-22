Англия22 ноября 2024, 20:36 |
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«Лучший коуч в истории». Холанд – про новый контракт Гвардиолы
Эрлинг Холанд прокомментировал продление Жузепом Гвардиолой контракта с «горожанами»
22 ноября 2024, 20:36 |
137
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Норвежский страйкер «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд проккоментировал продление Жзуепом Гвардиолой контракта с «Манчестер Сити»:
«Жузеп Гвардиола – лучший тренер на данный момент и, вероятно, лучший тренер в истории».
«Я ожидал от него многого и он делал это каждую секунду. Я невероятно счастлив!».
Жузеп Гвардиола продлил контракт с «горожанами» до 2027-го года.
Эрлингу Холанду предлагают сумасшедший контракт.
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