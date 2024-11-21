Засыпать фунтами. Холанд может получить сумасшедший контракт
Эрлинг Холанд может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
В случае, если Жузеп Гвардиола продлит свой контракт с «Манчестер Сити» еще на год, «горожане» предложат Эрлингу Холанду сумасшедший контракт.
Норвежский страйкер может получить 100-милионный контракт без учета бонусов на 4 либо 5 лет. Это сделает 24-летнюю суперзвезду одним из самых высокооплачиваемых игроков мира и самым высокооплачиваемым в АПЛ. Действующий контракт Холанда закончит летом 2027-го года.
В текущем сезоне Эрлинг Холанд провел 16 матчей на клубном уровне, забил 15 голов.
«Манчестер Сити» поборется за перспективного защитника с принципиальным соперником.
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