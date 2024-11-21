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Англия
21 ноября 2024, 15:46 | Обновлено 21 ноября 2024, 16:00
920
0

Засыпать фунтами. Холанд может получить сумасшедший контракт

Эрлинг Холанд может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

21 ноября 2024, 15:46 | Обновлено 21 ноября 2024, 16:00
920
0
Засыпать фунтами. Холанд может получить сумасшедший контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В случае, если Жузеп Гвардиола продлит свой контракт с «Манчестер Сити» еще на год, «горожане» предложат Эрлингу Холанду сумасшедший контракт.

Норвежский страйкер может получить 100-милионный контракт без учета бонусов на 4 либо 5 лет. Это сделает 24-летнюю суперзвезду одним из самых высокооплачиваемых игроков мира и самым высокооплачиваемым в АПЛ. Действующий контракт Холанда закончит летом 2027-го года.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд провел 16 матчей на клубном уровне, забил 15 голов.

«Манчестер Сити» поборется за перспективного защитника с принципиальным соперником.

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Эрлинг Холанд Жузеп Гвардиола продление контракта Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка Источник: The Sun
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