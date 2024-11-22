Аль-Наср Эр-Рияд

22 ноября состоялся матч 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Наср и Аль-Кадисия.

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Поединок прошел на стадионе в Эр-Рияде. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25. 11-й тур, 22 ноября

Аль-Наср – Аль-Кадисия – 1:2

Голы: Роналду, 32 – Киньеонес, 37 Обамеянг, 50

Видеообзор матча: