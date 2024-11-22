22.11.2024 19:00 – FT 1 : 2
Саудовская Аравия22 ноября 2024, 22:55 | Обновлено 22 ноября 2024, 22:56
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Аль-Наср – Аль-Кадисия – 1:2. Как забили Роналду и Обамеянг. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2024/25
22 ноября 2024, 22:55 | Обновлено 22 ноября 2024, 22:56
265
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22 ноября состоялся матч 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Наср и Аль-Кадисия.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе в Эр-Рияде. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25. 11-й тур, 22 ноября
Аль-Наср – Аль-Кадисия – 1:2
Голы: Роналду, 32 – Киньеонес, 37 Обамеянг, 50
Видеообзор матча:
События матча
50’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Аль-Кадисия).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Киньонес (Аль-Кадисия).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
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