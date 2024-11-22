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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
22.11.2024 19:00 – FT 1 : 2
Аль-Кадисия
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Саудовская Аравия
22 ноября 2024, 22:55 | Обновлено 22 ноября 2024, 22:56
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Аль-Наср – Аль-Кадисия – 1:2. Как забили Роналду и Обамеянг. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2024/25

22 ноября 2024, 22:55 | Обновлено 22 ноября 2024, 22:56
265
0
Аль-Наср – Аль-Кадисия – 1:2. Как забили Роналду и Обамеянг. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Начо

22 ноября состоялся матч 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Наср и Аль-Кадисия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе в Эр-Рияде. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25. 11-й тур, 22 ноября

Аль-Наср – Аль-Кадисия – 1:2

Голы: Роналду, 32 – Киньеонес, 37 Обамеянг, 50

Видеообзор матча:

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Аль-Кадисия).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Киньонес (Аль-Кадисия).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Кадисия видео голов и обзор Криштиану Роналду Пьер-Эмерик Обамеянг Начо Фернандес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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