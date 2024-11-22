Обамеянг шокировал Роналду. Аль-Наср с голом Криштиану уступил в чемпионате
Команда португальца проиграла Аль-Кадисии (1:2) в 11-м туре первенства Саудовской Аравии
22 ноября состоялся матч 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Наср и Аль-Кадисия.
Поединок прошел на стадионе в Эр-Рияде. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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Первым в этой встрече на 32-й минуте отличился звездный португальский форвард Криштиану Роналду. Он поразил ворота соперников на 32-й минуте, забив 11-й гол в сезоне и 911-й в карьере.
Однако хозяева не сумели удержать преимущество и уже до перерыва Аль-Кадисия сравняла – мяч оформил Хулиан Киньеонес на 37-й. А на 50-й экс-звездный форвард многих европейских клубов Пьер-Эмерик Обамеянг забил второй гол для гостей.
В этом матче все 90 минут также отыграл бывший партнер КриРо в Реале Начо.
После 11 туров Аль-Наср с 22 очками занимает третье место в таблице. У Аль-Кадисии столько же пунктов и пятая позиция.
Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25. 11-й тур, 22 ноября
Аль-Наср – Аль-Кадисия – 1:2
Голы: Роналду, 32 – Киньеонес, 37 Обамеянг, 50
Другие результаты дня:
- Аль-Фейха – Аль-Ахли – 0:1
- Аль-Ахдуд – Аль-Шабаб – 1:1
Фото с матча Аль-Наср – Аль-Кадисия
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