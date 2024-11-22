Причина не покидать АПЛ. Троссард ведет переговоры по контракту с Арсеналом

«Арсенал» ведет переговоры с бельгийским вингером Леандро Троссардом по новому соглашению, сообщает Football.London.

29-летний бельгиец понимает, что для него это, вероятно, последний большой контракт в жизни, потому мог бы начать смотреть в сторону Саудовской Аравии. «Канониры» понимают мотивацию игрока заработать денег и планируют повысить зарплату игроку по новому контракту. Время пребывания игрока в клубе особо не увеличится, ибо действующее соглашение бельгийца действует до 2027-го года, а учитывая возраст игрока, это уже довольно долгий срок.

Троссард является важной частью команды Артеты, потому его сохранение на «Эмирейтс» является важной задачей для клуба.

В текущем сезоне Леандро Троссард провел 15 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Полузащитник «Реала» может перейти в «Арсенал».