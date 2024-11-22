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Англия
22 ноября 2024, 22:17 | Обновлено 22 ноября 2024, 22:21
103
0

Причина не покидать АПЛ. Троссард ведет переговоры по контракту с Арсеналом

Леандро Троссар ведет переговоры с «канонирами»

22 ноября 2024, 22:17 | Обновлено 22 ноября 2024, 22:21
103
0
Причина не покидать АПЛ. Троссард ведет переговоры по контракту с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Троссар

«Арсенал» ведет переговоры с бельгийским вингером Леандро Троссардом по новому соглашению, сообщает Football.London.

29-летний бельгиец понимает, что для него это, вероятно, последний большой контракт в жизни, потому мог бы начать смотреть в сторону Саудовской Аравии. «Канониры» понимают мотивацию игрока заработать денег и планируют повысить зарплату игроку по новому контракту. Время пребывания игрока в клубе особо не увеличится, ибо действующее соглашение бельгийца действует до 2027-го года, а учитывая возраст игрока, это уже довольно долгий срок.

Троссард является важной частью команды Артеты, потому его сохранение на «Эмирейтс» является важной задачей для клуба.

В текущем сезоне Леандро Троссард провел 15 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Полузащитник «Реала» может перейти в «Арсенал».

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Леандро Троссард Арсенал Лондон продление контракта чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: Football London
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