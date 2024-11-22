Назад в Англию. Полузащитник Реала может перейти в английский гранд

Испанский полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас привлекает внимание нескольких английских грандов, сообщает TBR Football.

«Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» следят за 25-летним полузащитником, который хочет получать намного большего игрового времени, чем имеет сейчас. При недовольстве испанца его количеством времени, проведенного на поле, руководство и тренерский штаб убеждают Браима в его важности для клуба.

В текущем сезоне Браим Диас провел 9 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Вратарь мадридского «Реала» может перейти в «Интер».