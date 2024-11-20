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Премьер-лига
Динамо Киев
23.11.2024 15:30 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
20 ноября 2024, 20:21 | Обновлено 20 ноября 2024, 20:34
196
0

Динамо – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 ноября состоится матч 14-го тура УПЛ

20 ноября 2024, 20:21 | Обновлено 20 ноября 2024, 20:34
196
0
Динамо – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 23 ноября, в 15:30 состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Динамо – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV и официальный канал «Динамо» на You Tube.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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