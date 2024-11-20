Динамо Киев

Динамо – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
23 ноября состоится матч 14-го тура УПЛ
В субботу, 23 ноября, в 15:30 состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Полесье».
Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Динамо – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV и официальный канал «Динамо» на You Tube.
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
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