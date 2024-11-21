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  4. В Реале определились, кто заменит легендарного Модрича. Это лидер топ-клуба
Испания
21 ноября 2024, 23:33 |
1282
0

В Реале определились, кто заменит легендарного Модрича. Это лидер топ-клуба

Николо Барелла может перейти в «Реал»

21 ноября 2024, 23:33 |
1282
0
В Реале определились, кто заменит легендарного Модрича. Это лидер топ-клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич и Николо Барелла

Легендарный полузащитник «Реала» Лука Модрич может покинуть клуб следующим летом. У хорвата заканчивается контракт, который стороны вряд ли продлят.

По информации Elgoldigital, мадридцы летом выйдут на трансферный рынок, что бы найти Модричу замену. Самый вероятный кандидат – это звезда миланского «Интера» Николо Барелла. «Интер» хочет получить за Бареллу 80 миллионов евро, однако Флорентино Перес убежден, что миланцев получится убедить за 60 млн.

В этом сезоне Барелла провел за «Интер» 12 матчей, в которых забил один гол и сделал два ассиста.

Ранее «Реал» определился, что будет делать с лидером команды.

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Николо Барелла Лука Модрич Реал Мадрид Интер Милан трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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