В Реале определились, кто заменит легендарного Модрича. Это лидер топ-клуба

Легендарный полузащитник «Реала» Лука Модрич может покинуть клуб следующим летом. У хорвата заканчивается контракт, который стороны вряд ли продлят.

По информации Elgoldigital, мадридцы летом выйдут на трансферный рынок, что бы найти Модричу замену. Самый вероятный кандидат – это звезда миланского «Интера» Николо Барелла. «Интер» хочет получить за Бареллу 80 миллионов евро, однако Флорентино Перес убежден, что миланцев получится убедить за 60 млн.

В этом сезоне Барелла провел за «Интер» 12 матчей, в которых забил один гол и сделал два ассиста.

Ранее «Реал» определился, что будет делать с лидером команды.