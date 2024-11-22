Германия – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 ноября проходит матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Дэвиса 2024 в испанской Малаге.

Путевку в финал между собой разыгрывают сборные Германии и Нидерландов. Время начала встречи – 18:15 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Победители поединка Германия – Нидерланды выйдут в финал соревнований, где сыграют либо против Италии, либо против Австралии.

Германия – Нидерланды. 1/2 финала Кубка Дэвиса

Даниэль Альтмайер – Ботик ван де Зандсхулп

Ян-Леннард Штруфф – Таллон Грикспор

Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей плей-офф

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