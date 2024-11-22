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Кубок Дэвиса
22 ноября 2024, 20:05 | Обновлено 22 ноября 2024, 20:07
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0

Германия – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/2 финала Кубка Дэвиса 2024

22 ноября 2024, 20:05 | Обновлено 22 ноября 2024, 20:07
45
0
Германия – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ботик ван де Зандсхулп

22 ноября проходит матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Дэвиса 2024 в испанской Малаге.

Путевку в финал между собой разыгрывают сборные Германии и Нидерландов. Время начала встречи – 18:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Победители поединка Германия – Нидерланды выйдут в финал соревнований, где сыграют либо против Италии, либо против Австралии.

Германия – Нидерланды. 1/2 финала Кубка Дэвиса

  • Даниэль Альтмайер – Ботик ван де Зандсхулп
  • Ян-Леннард Штруфф – Таллон Грикспор

Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей плей-офф

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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