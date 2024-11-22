Германия – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/2 финала Кубка Дэвиса 2024
22 ноября проходит матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Дэвиса 2024 в испанской Малаге.
Путевку в финал между собой разыгрывают сборные Германии и Нидерландов. Время начала встречи – 18:15 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.
Победители поединка Германия – Нидерланды выйдут в финал соревнований, где сыграют либо против Италии, либо против Австралии.
Германия – Нидерланды. 1/2 финала Кубка Дэвиса
- Даниэль Альтмайер – Ботик ван де Зандсхулп
- Ян-Леннард Штруфф – Таллон Грикспор
Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей плей-офф
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