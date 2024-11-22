Наполи хочет подписать талантливого партнера Лунина

Турецкий вингер мадридского «Реала» Арда Гюлер может стать игроком «Наполи», сообщает Pasion Futbol.

19-летний игрок недоволен количеством игрового времени, которое не дает ему прогрессировать. На фоне этого недопонимания между игроком и клубом, приглашение от «Наполи» может выглядеть отличным шансом для игрока. Итальянский клуб хотел бы взять турка в аренду с возможностью продления аренды либо суммой выкупа.

Арда Гюлер является партнером Андрея Лунина по мадридскому «Реалу».

В текущем сезоне Арда Гюлер провел 10 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличался.

Мадридский «Реал» нацелился на 17-летнего таланта.