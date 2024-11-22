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Испания
22 ноября 2024, 21:40 | Обновлено 22 ноября 2024, 21:43
415
0

Очередной 17-летний гений? Реал хочет подписать «нового Педри»

Руководство клуба заинтересовано в подписании Аарона Мартина

22 ноября 2024, 21:40 | Обновлено 22 ноября 2024, 21:43
415
0
Очередной 17-летний гений? Реал хочет подписать «нового Педри»
Nogomania. Аарон Мартин

Испанский полузащитник «Тенерифе» Аарон Мартин заинтересовал «Реал», сообщает Diario AS.

В руководстве мадридского гранда в 17-летнем игроке видят «нового Педри». В планах «сливочных» Аарон сразу станет одним из лидеров «Кастильи», а в будущем станет важным игроком для основной команды. Клуб впечатлен уверенным стартом карьеры испанца на взрослом уровне. Сумма, которую необходимо заплатить за игрока, – приблизительно 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Аарон Мартин провел 10 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Легенда «Реала» может вернуться на «Бернабеу».

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Данііл Киріяка Источник: AS
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