Очередной 17-летний гений? Реал хочет подписать «нового Педри»

Испанский полузащитник «Тенерифе» Аарон Мартин заинтересовал «Реал», сообщает Diario AS.

В руководстве мадридского гранда в 17-летнем игроке видят «нового Педри». В планах «сливочных» Аарон сразу станет одним из лидеров «Кастильи», а в будущем станет важным игроком для основной команды. Клуб впечатлен уверенным стартом карьеры испанца на взрослом уровне. Сумма, которую необходимо заплатить за игрока, – приблизительно 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Аарон Мартин провел 10 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Легенда «Реала» может вернуться на «Бернабеу».