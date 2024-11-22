Сенсационное возвращение. Реал может подписать легенду клуба – это не Рамос
Каземиро может покинуть «Манчестер Юнайтед»
Мадридский «Реал» интересуется бразильским полузащитником английского «Манчестер Юнайтед» Каземиро, сообщает издание Trivela.
По информации источника, в королевском клубе серьезно рассматривают возможность возвращения 32-летнего футболиста, который в свое время провел за «сливочных» 336 матчей, 5 раз выиграв Лигу чемпионов.
Однако отмечается, что сам игрок пока не имеет желания покидать «красных дьяволов».
В сезоне 2024/25 Каземиро провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» Мадрид интересуется Виктором Дьекерешем.
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