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Испания
22 ноября 2024, 20:56 | Обновлено 22 ноября 2024, 22:22
2162
0

Сенсационное возвращение. Реал может подписать легенду клуба – это не Рамос

Каземиро может покинуть «Манчестер Юнайтед»

22 ноября 2024, 20:56 | Обновлено 22 ноября 2024, 22:22
2162
0
Сенсационное возвращение. Реал может подписать легенду клуба – это не Рамос
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Мадридский «Реал» интересуется бразильским полузащитником английского «Манчестер Юнайтед» Каземиро, сообщает издание Trivela.

По информации источника, в королевском клубе серьезно рассматривают возможность возвращения 32-летнего футболиста, который в свое время провел за «сливочных» 336 матчей, 5 раз выиграв Лигу чемпионов.

Однако отмечается, что сам игрок пока не имеет желания покидать «красных дьяволов».

В сезоне 2024/25 Каземиро провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» Мадрид интересуется Виктором Дьекерешем.

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Каземиро Реал Мадрид Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Trivela
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