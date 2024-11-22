Сенсационное возвращение. Реал может подписать легенду клуба – это не Рамос

Мадридский «Реал» интересуется бразильским полузащитником английского «Манчестер Юнайтед» Каземиро, сообщает издание Trivela.

По информации источника, в королевском клубе серьезно рассматривают возможность возвращения 32-летнего футболиста, который в свое время провел за «сливочных» 336 матчей, 5 раз выиграв Лигу чемпионов.

Однако отмечается, что сам игрок пока не имеет желания покидать «красных дьяволов».

В сезоне 2024/25 Каземиро провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» Мадрид интересуется Виктором Дьекерешем.