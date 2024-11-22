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Лига наций
22 ноября 2024, 21:17 | Обновлено 22 ноября 2024, 22:19
1287
0

«Сыграем против лучшего соперника». Нагельсманн – про жребий Лиги наций

Юлиан Нагельсманн прокомментировал жребий Лиги наций, который свел немцев с итальянцами

22 ноября 2024, 21:17 | Обновлено 22 ноября 2024, 22:19
1287
0
«Сыграем против лучшего соперника». Нагельсманн – про жребий Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал жребий плей-офф Лиги наций, который свел в 1/4 его команду с сборной Италии:

«С нетерпением жду предстоящего матча со сборной Италии. Италия – отличный соперник, который, как и мы, вернул былую силу. Италия играет в очень атакующий и агрессивный футбол. Мы сыграем против лучшего соперника. Будет отличным для нашего развития, если мы попадем в финал четырех и сыграем с Данией либо Португалией».

Сборная Германии выиграла свою группу в Лиге наций с 14 очками, опередив Нидерланды, Венгрию и Боснию и Герцеговину.

Нагельсманн близок к подписанию нового контракта со сборной Германии.

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Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу Лига наций Германия - Италия Италия - Германия жеребьевка Лиги наций
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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