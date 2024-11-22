«Сыграем против лучшего соперника». Нагельсманн – про жребий Лиги наций

Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал жребий плей-офф Лиги наций, который свел в 1/4 его команду с сборной Италии:

«С нетерпением жду предстоящего матча со сборной Италии. Италия – отличный соперник, который, как и мы, вернул былую силу. Италия играет в очень атакующий и агрессивный футбол. Мы сыграем против лучшего соперника. Будет отличным для нашего развития, если мы попадем в финал четырех и сыграем с Данией либо Португалией».

Сборная Германии выиграла свою группу в Лиге наций с 14 очками, опередив Нидерланды, Венгрию и Боснию и Герцеговину.

Нагельсманн близок к подписанию нового контракта со сборной Германии.