«Сыграем против лучшего соперника». Нагельсманн – про жребий Лиги наций
Юлиан Нагельсманн прокомментировал жребий Лиги наций, который свел немцев с итальянцами
Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал жребий плей-офф Лиги наций, который свел в 1/4 его команду с сборной Италии:
«С нетерпением жду предстоящего матча со сборной Италии. Италия – отличный соперник, который, как и мы, вернул былую силу. Италия играет в очень атакующий и агрессивный футбол. Мы сыграем против лучшего соперника. Будет отличным для нашего развития, если мы попадем в финал четырех и сыграем с Данией либо Португалией».
Сборная Германии выиграла свою группу в Лиге наций с 14 очками, опередив Нидерланды, Венгрию и Боснию и Герцеговину.
Нагельсманн близок к подписанию нового контракта со сборной Германии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боян Кркич-старший не видит будущего для украинца в Арсенале
Промоутер Джервонты Дэвиса рассказал детали