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Испания
22 ноября 2024, 21:22 | Обновлено 22 ноября 2024, 22:18
284
0

«Слышать комплименты от лучшего игрока мира – это честь». Флик – о Месси

Главный тренер «Барселоны» отреагировал на похвалу Лионеля

22 ноября 2024, 21:22 | Обновлено 22 ноября 2024, 22:18
284
0
«Слышать комплименты от лучшего игрока мира – это честь». Флик – о Месси
Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий специалист, работающий главным тренером «Барселоны», Ханси Флик прокомментировал недавние слова Месси о методах работы с молодежью в команде.

«Слышать комплименты от лучшего игрока мира – это честь. Мы знаем, что Лионель следит за каждой игрой «Барселоны», ведь его сердце принадлежит именно этому клубу.

Если он говорит, что ему нравится такая команда, то мы на правильном пути.

Это очень важные слова для молодых игроков. Мы это ценим и продолжаем работать в правильном направлении», - отметил Флик.

Ранее Лионель Месси сказал, что ему нравится доверие Ханси Флика к молодым футболистам.

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Олександр Сільченко Источник: Mundo Deportivo
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