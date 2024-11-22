«Приятно удивлен. Тренер доверяет молодым». Месси – о Флике
Аргентинец вспомнил, как приехал в Барселону в 13 лет
37-летний аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал работу Ханса-Дитера Флика в «Барселоне».
«Я приятно удивлен. Тренер доверяет молодым игрокам, а они просто невероятны. Как они играют в футбол! Так ли было всегда? Я перешел в «Барселону» в 13 лет, и мне тоже начали доверять еще с юношеских лет.
Мне нравится, что Ханс-Дитер Флик продолжает работать с перспективной молодежью. Мне кажется, это уже своеобразная «фишка» «Барселоны». Молодым доверяют, и они оправдывают эти надежды.
Именно поэтому в «Барселоне» очень много лучших», – отметил Месси.
Ранее Лионель Месси сообщил, что планирует вернуться в «Барселону» после завершения карьеры.
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