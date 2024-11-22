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  4. «Это мой родной город». Месси вернется в Барселону
Испания
22 ноября 2024, 17:50 |
176
0

«Это мой родной город». Месси вернется в Барселону

Звёздный игрок рассказал, где будет жить после завершения карьеры

22 ноября 2024, 17:50 |
176
0
«Это мой родной город». Месси вернется в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine

37-летний аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, где он будет жить после завершения карьеры.

«Я всю свою жизнь прожил в Барселоне и считаю себя жителем именно этого города. В наших планах с семьей вернуться в Каталонию. Дети, жена, все мы скучаем по этому городу.

У меня в Барселоне осталось все. Друзья, дом — все. Тем более, мои дети родились в этом городе», — прокомментировал Месси.

Лионель Месси попал в структуру каталонского клуба в 2000 году. Тогда ему было 13 лет. Покинул команду в 2021 году, перейдя в ПСЖ.

В Барселоне игрок провел 520 матчей и забил 474 гола.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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