«Это мой родной город». Месси вернется в Барселону

37-летний аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, где он будет жить после завершения карьеры.

«Я всю свою жизнь прожил в Барселоне и считаю себя жителем именно этого города. В наших планах с семьей вернуться в Каталонию. Дети, жена, все мы скучаем по этому городу.

У меня в Барселоне осталось все. Друзья, дом — все. Тем более, мои дети родились в этом городе», — прокомментировал Месси.

Лионель Месси попал в структуру каталонского клуба в 2000 году. Тогда ему было 13 лет. Покинул команду в 2021 году, перейдя в ПСЖ.

В Барселоне игрок провел 520 матчей и забил 474 гола.