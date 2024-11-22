«Это мой родной город». Месси вернется в Барселону
Звёздный игрок рассказал, где будет жить после завершения карьеры
37-летний аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, где он будет жить после завершения карьеры.
«Я всю свою жизнь прожил в Барселоне и считаю себя жителем именно этого города. В наших планах с семьей вернуться в Каталонию. Дети, жена, все мы скучаем по этому городу.
У меня в Барселоне осталось все. Друзья, дом — все. Тем более, мои дети родились в этом городе», — прокомментировал Месси.
Лионель Месси попал в структуру каталонского клуба в 2000 году. Тогда ему было 13 лет. Покинул команду в 2021 году, перейдя в ПСЖ.
В Барселоне игрок провел 520 матчей и забил 474 гола.
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