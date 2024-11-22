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Молодежные турниры
22 ноября 2024, 22:50 | Обновлено 22 ноября 2024, 23:13
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0

Сборная Украины WU-19 выиграла спарринг и продолжает подготовку к отбору ЧЕ

Команда Натальи Игнатович выиграла у клуба Надбужье со счетом 3:1

22 ноября 2024, 22:50 | Обновлено 22 ноября 2024, 23:13
121
0
Сборная Украины WU-19 выиграла спарринг и продолжает подготовку к отбору ЧЕ
УАФ

20 ноября во время учебно-тренировочного сбора перед стартом отбора Евро-2025 WU-19 молодежная женская сборная Украины провела товарищеский поединок с представителем Первой лиги – командой «Надбужье» (Буск).

Подопечные Натальи Игнатович одержали победу со счетом 3:1. Голы на счету Лидии Заборовец, Марии Игнатенко и Елены Марценюк. У соперниц отличилась Виктория Матвийчук.

По итогам жеребьевки первого раунда отбора Евро-2025 WU-19 молодежная женская сборная Украины попала в группу В6, где сыграет с командами Израиля и Армении.

Матчи в группе примет Ереван на стадионе академии Федерации футбола Армении. 26 ноября сине-желтые сыграют с хозяйками, 29 ноября – с израильтянками. Для того, чтобы повыситься в классе, нужно либо занять первое место в группе, либо стать лучшей из шести вторых.

Состав сборной Украины WU-19

Вратари: Виктория Калинчук («Кривбасс» Кривой Рог), Светлана Сахно («Колос» Ковалевка).

Защитники: Елизавета Масловская, Виктория Шевцова (обе – «Шахтер» Донецк), Мария Игнатенко, Диана Ткачук (обе – «Ладомир» Владимир), Анастасия Яремчук («Полесье» Житомир), Дарья Краснобородько («Колос» Ковалевка).

Полузащитники: Лидия Заборовец («Шахтер» Донецк), Елена Марценюк, Диана Боровская (обе – «ЕМС-Подолье» Винница), Анастасия Тарасенко («Ладомир» Владимир), Анастасия Стахнюк («Кривбасс» Кривой Рог), Анастасия Тарасюк (« Ворскла» Полтава), Анна Климова (КУ АЗС Варшава, Польша), Анастасия Мигаль (ДВТК, Венгрия), Евгения Белова («Цюрих», Швейцария).

Нападающие: Вероника Голованчук («Оболонь» Киев), Анастасия Ляхович («Шахтер» Донецк), Марина Птицына («Систерс» Одесса).

Евро-2025 WU-19

Первый раунд квалификации. Группа В6

1-й тур, 26.11.2024

  • 14:00. Армения – Украина

2-й тур, 29.11.2024

  • 14:00. Украина – Израиль

3-й тур, 02.12.2024

  • 14:00. Израиль – Армения

Время начала матчей – киевское.

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женская сборная Украины по футболу U-19 товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Наталья Игнатович
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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