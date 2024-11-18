Сборная Украины WU-19 определилась с составом на отбор к Евро-2025
Украинок ждут матчи против Армении и Израиля
Наставница молодёжной сборной Украины WU-19 Наталия Игнатович определилась с заявкой на отборочные матчи чемпионата Европы 2025 года.
Состав сборной Украины WU-19
Вратари: Виктория Калинчук («Кривбасс» Кривой Рог), Светлана Сахно («Колос» Ковалёвка).
Защитники: Елизавета Масловская, Виктория Шевцова (обе — «Шахтёр» Донецк), Мария Игнатенко, Диана Ткачук (обе – «Ладомир» Владимир), Дарина Краснобородько («Колос» Ковалёвка), Анастасия Яремчук («Полесье» Житомир).
Полузащитники: Лидия Заборовец («Шахтёр» Донецк), Елена Марценюк, Диана Боровская (обе — «ЭМС-Подолье» Винница), Анастасия Тарасенко («Ладомир» Владимир), Анастасия Стахнюк («Кривбасс» Кривой Рог), Анастасия Тарасюк («Ворскла» Полтава), Анна Климова (КУ АЗС Варшава, Польша), Анастасия Мигаль («ДВТК», Венгрия), Евгения Белова («Цюрих», Швейцария).
Нападающие: Вероника Голованчук («Оболонь» Киев), Анастасия Ляхович («Шахтёр» Донецк), Марина Птицина («Систерс» Одесса).
По итогам жеребьёвки первого раунда отбора Евро-2025 (WU-19) украинские девушки сыграют с командами Израиля и Армении.
Расписание матчей
26.11.2024
Армения – Украина (14:00)
29.11.2024
Украина – Израиль (14:00)
02.12.2024
Израиль – Армения (14:00)
Время начала матчей – киевское.
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