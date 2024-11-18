Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины WU-19 определилась с составом на отбор к Евро-2025
Сборная УКРАИНЫ
18 ноября 2024, 15:49 | Обновлено 18 ноября 2024, 15:53
252
0

Сборная Украины WU-19 определилась с составом на отбор к Евро-2025

Украинок ждут матчи против Армении и Израиля

18 ноября 2024, 15:49 | Обновлено 18 ноября 2024, 15:53
252
0
Сборная Украины WU-19 определилась с составом на отбор к Евро-2025
УАФ

Наставница молодёжной сборной Украины WU-19 Наталия Игнатович определилась с заявкой на отборочные матчи чемпионата Европы 2025 года.

Состав сборной Украины WU-19

Вратари: Виктория Калинчук («Кривбасс» Кривой Рог), Светлана Сахно («Колос» Ковалёвка).

Защитники: Елизавета Масловская, Виктория Шевцова (обе — «Шахтёр» Донецк), Мария Игнатенко, Диана Ткачук (обе – «Ладомир» Владимир), Дарина Краснобородько («Колос» Ковалёвка), Анастасия Яремчук («Полесье» Житомир).

Полузащитники: Лидия Заборовец («Шахтёр» Донецк), Елена Марценюк, Диана Боровская (обе — «ЭМС-Подолье» Винница), Анастасия Тарасенко («Ладомир» Владимир), Анастасия Стахнюк («Кривбасс» Кривой Рог), Анастасия Тарасюк («Ворскла» Полтава), Анна Климова (КУ АЗС Варшава, Польша), Анастасия Мигаль («ДВТК», Венгрия), Евгения Белова («Цюрих», Швейцария).

Нападающие: Вероника Голованчук («Оболонь» Киев), Анастасия Ляхович («Шахтёр» Донецк), Марина Птицина («Систерс» Одесса).

По итогам жеребьёвки первого раунда отбора Евро-2025 (WU-19) украинские девушки сыграют с командами Израиля и Армении.

Расписание матчей

26.11.2024
Армения – Украина (14:00)

29.11.2024
Украина – Израиль (14:00)

02.12.2024
Израиль – Армения (14:00)

Время начала матчей – киевское.

По теме:
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
Сын Виталия Кличко попал в расширенный состав сборной Украины
Смены на руку Украине. Албания потеряла ключевых игроков перед Лигой наций
женская сборная Украины по футболу U-19 сборная Израиля по футболу U-19 заявка чемпионат Европы по футболу WU-19 Наталья Игнатович
Олександр Сільченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Футбол | 18 ноября 2024, 07:48 2
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?

Наибольшее признание получила Испания 2008-12 годов

Источник: легионер Полесья успешно перенес операцию
Футбол | 18 ноября 2024, 15:44 0
Источник: легионер Полесья успешно перенес операцию
Источник: легионер Полесья успешно перенес операцию

Таллес Коста вернется в строй на зимних сборах

ФОТО. «Буду вынуждена...». Пятова сделала заявление касательно Украины
Футбол | 18.11.2024, 10:17
ФОТО. «Буду вынуждена...». Пятова сделала заявление касательно Украины
ФОТО. «Буду вынуждена...». Пятова сделала заявление касательно Украины
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
Снукер | 18.11.2024, 07:05
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
Известно, какую зарплату топ-клуб АПЛ готов платить Судакову
Футбол | 18.11.2024, 02:02
Известно, какую зарплату топ-клуб АПЛ готов платить Судакову
Известно, какую зарплату топ-клуб АПЛ готов платить Судакову
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
17.11.2024, 14:34 144
Футбол
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
16.11.2024, 20:57 353
Футбол
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
16.11.2024, 21:31 8
Футбол
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
17.11.2024, 09:11
Бокс
ВИДЕО. Дриблинг Мудрика и автогол. Украина забила Грузии на 7-й минуте
ВИДЕО. Дриблинг Мудрика и автогол. Украина забила Грузии на 7-й минуте
16.11.2024, 19:15
Футбол
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
17.11.2024, 06:23 13
Футбол
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
16.11.2024, 21:59 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем