Сборная Украины WU-19 определилась с составом на отбор к Евро-2025

Наставница молодёжной сборной Украины WU-19 Наталия Игнатович определилась с заявкой на отборочные матчи чемпионата Европы 2025 года.

Состав сборной Украины WU-19

Вратари: Виктория Калинчук («Кривбасс» Кривой Рог), Светлана Сахно («Колос» Ковалёвка).

Защитники: Елизавета Масловская, Виктория Шевцова (обе — «Шахтёр» Донецк), Мария Игнатенко, Диана Ткачук (обе – «Ладомир» Владимир), Дарина Краснобородько («Колос» Ковалёвка), Анастасия Яремчук («Полесье» Житомир).

Полузащитники: Лидия Заборовец («Шахтёр» Донецк), Елена Марценюк, Диана Боровская (обе — «ЭМС-Подолье» Винница), Анастасия Тарасенко («Ладомир» Владимир), Анастасия Стахнюк («Кривбасс» Кривой Рог), Анастасия Тарасюк («Ворскла» Полтава), Анна Климова (КУ АЗС Варшава, Польша), Анастасия Мигаль («ДВТК», Венгрия), Евгения Белова («Цюрих», Швейцария).

Нападающие: Вероника Голованчук («Оболонь» Киев), Анастасия Ляхович («Шахтёр» Донецк), Марина Птицина («Систерс» Одесса).

По итогам жеребьёвки первого раунда отбора Евро-2025 (WU-19) украинские девушки сыграют с командами Израиля и Армении.

Расписание матчей

26.11.2024

Армения – Украина (14:00)

29.11.2024

Украина – Израиль (14:00)

02.12.2024

Израиль – Армения (14:00)

Время начала матчей – киевское.