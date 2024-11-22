Карлос МОЙЯ: «Прощание не оправдало величия Надаля»

Карлос Мойя, тренер Рафаэля Надаля с 2017 года, поделился переживаниями после завершения карьеры легендарного теннисиста. Уход Надаля состоялся после поражения сборной Испании от Нидерландов в Кубке Дэвиса.

«Этот момент ожидался, но наступил раньше, чем предполагалось. Прощание не отразило того, что Надаль значит для спорта. Рафа выше всего этого», – отметил Мойя в интервью Onda Cero.

Тренер подчеркнул, что работать с Надалем было уникальным опытом. «История, которой я поделился с Рафой, неповторима. Эмоциональную связь, которую мы создали, невозможно воспроизвести с другим спортсменом», – добавил он.