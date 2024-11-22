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  4. Аль-Фейха – Аль-Ахли – 0:1. Как забил Марез? Видео гола и обзор матча
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Фейха
22.11.2024 16:50 – FT 0 : 1
Аль-Ахли Джидда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
22 ноября 2024, 22:38 | Обновлено 22 ноября 2024, 23:03
57
0

Аль-Фейха – Аль-Ахли – 0:1. Как забил Марез? Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги Саудовской Аравии

22 ноября 2024, 22:38 | Обновлено 22 ноября 2024, 23:03
57
0
Аль-Фейха – Аль-Ахли – 0:1. Как забил Марез? Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября прошел матч 11-го тура Премьер-лиги Саудовской Аравии между командами «Аль-Фейха» и «Аль-Ахли».

Поединок состоялся на стадионе в Бурайде, Саудовская Аравия. Игра завершилась победой гостей с минимальным счётом 0:1.

Премьер-лига Саудовской Аравии. 11-й тур. 22 ноября

«Аль-Фейх» – «Аль-Ахли» – 0:1

Гол: Марез, 21 (Пенальти)

Видеообзор матча:

События матча

21’
ГОЛ ! С пенальти забил Рияд Марез (Аль-Ахли Джидда).
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Аль-Фейха Аль-Ахли Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор Рияд Марез
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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