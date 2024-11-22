22.11.2024 16:50 – FT 0 : 1
Саудовская Аравия22 ноября 2024, 22:38 | Обновлено 22 ноября 2024, 23:03
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Аль-Фейха – Аль-Ахли – 0:1. Как забил Марез? Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги Саудовской Аравии
22 ноября 2024, 22:38 | Обновлено 22 ноября 2024, 23:03
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22 ноября прошел матч 11-го тура Премьер-лиги Саудовской Аравии между командами «Аль-Фейха» и «Аль-Ахли».
Поединок состоялся на стадионе в Бурайде, Саудовская Аравия. Игра завершилась победой гостей с минимальным счётом 0:1.
Премьер-лига Саудовской Аравии. 11-й тур. 22 ноября
«Аль-Фейх» – «Аль-Ахли» – 0:1
Гол: Марез, 21 (Пенальти)
Видеообзор матча:
События матча
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Рияд Марез (Аль-Ахли Джидда).
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