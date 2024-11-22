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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахдуд
22.11.2024 17:05 – FT 1 : 1
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
22 ноября 2024, 23:00 | Обновлено 22 ноября 2024, 23:02
29
0

Аль-Ахдуд – Аль-Шабаб – 1:1. Мяч в свои ворота. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги Саудовской Аравии

22 ноября 2024, 23:00 | Обновлено 22 ноября 2024, 23:02
29
0
Аль-Ахдуд – Аль-Шабаб – 1:1. Мяч в свои ворота. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября прошел матч 11-го тура Премьер-лиги Саудовской Аравии между командами «Аль-Ахдуд» и «Аль-Шабаб».

Поединок состоялся на стадионе в Наджране, Саудовская Аравия. Поединок завершился ничьей 1:1.

Премьер-лига Саудовской Аравии. 11-й тур. 22 ноября

«Аль-Ахдуд» – «Аль-Шабаб» – 1:1

Голы: Асири, 45+3 (автогол) – Мусона, 49

Видеообзор матча:

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Ноуледж Мусона (Аль-Ахдуд).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Ренан (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
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Аль-Ахдуд Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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