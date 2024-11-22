22.11.2024 17:05 – FT 1 : 1
Саудовская Аравия22 ноября 2024, 23:00 | Обновлено 22 ноября 2024, 23:02
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Аль-Ахдуд – Аль-Шабаб – 1:1. Мяч в свои ворота. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги Саудовской Аравии
22 ноября 2024, 23:00 | Обновлено 22 ноября 2024, 23:02
29
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22 ноября прошел матч 11-го тура Премьер-лиги Саудовской Аравии между командами «Аль-Ахдуд» и «Аль-Шабаб».
Поединок состоялся на стадионе в Наджране, Саудовская Аравия. Поединок завершился ничьей 1:1.
Премьер-лига Саудовской Аравии. 11-й тур. 22 ноября
«Аль-Ахдуд» – «Аль-Шабаб» – 1:1
Голы: Асири, 45+3 (автогол) – Мусона, 49
Видеообзор матча:
События матча
49’
ГОЛ ! Мяч забил Ноуледж Мусона (Аль-Ахдуд).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Ренан (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
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