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  4. ФОТО. Муж Свитолиной провел выставочный матч и заработал 30 тысяч евро
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22 ноября 2024, 22:45 |
357
0

ФОТО. Муж Свитолиной провел выставочный матч и заработал 30 тысяч евро

Гаэль Монфис переиграл Марка Лаяла в Таллине, Эстония

22 ноября 2024, 22:45 |
357
0
ФОТО. Муж Свитолиной провел выставочный матч и заработал 30 тысяч евро
ERR. Гаэль Монфис

21 ноября в Таллине (Эстония) состоялся выставочный матч между лучшим эстонским теннисистом Марком Лаялом (АТР 226) и французом Гаэлем Монфисом (АТР 55).

Встреча завершилась в трех сетах победой мужа украинки Элины Свитолиной за 1 час и 45 минут. Итоговый счет поединка – 4:6, 6:3, 6:3 в пользу 38-летнего Гаэля.

За эту победу Монфис получил чек в 30 тысяч евро. После завершения игры Лаял высказался о противостоянии с более опытным соперником:

«Я никогда раньше не играл перед такой большой эстонской аудиторией. Сначала я чувствовал довольно большое давление, но оно прошло, и в конце концов это было действительно приятно.

Я чувствовал себя действительно хорошо, это был довольно хороший матч. Несмотря на то, что в конечном итоге результат оказался отрицательным, в целом я могу сказать, что опыт был потрясающим».

Лаял громко заявил о себе в июле 2024 года, когда в 1-м раунде Уимблдона провел упорные стартовые два сета против Карлоса Алькараса.

ФОТО. Муж Свитолиной провел выставочный матч и заработал 30 тысяч евро

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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