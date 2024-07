Тяжелые стартовые два сета. Алькарас начал защиту титула Уимблдона

Третий номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) успешно стартовал на Уимблдоне-2024.

В 1/64 финала испанец в трех сетах одолел Марка Лаяла (Эстония, ATP 269) за 2 часа и 25 минут.

Уимблдон-2024. 1/64 финала

Карлос Алькарас (Испания) [3] – Марк Лаял (Эстония) [Q] – 7:6 (7:3), 7:5, 6:2

В первых двух партиях Алькарас проигрывал с брейком, но все-таки сумел не отдать ни одного сета.

Это была первая встреча соперников.

Во 2-м раунде британского мейджора Карлос встретится либо с Александаром Вукичем, либо с Себастьяном Офнером.

Алькарас является действующем победителем Уимблдона. В 2023 году испанский теннисист выиграл в финале у Новака Джоковича в пяти сетах.

Picking up where he left off...@carlosalcaraz advances to the second round, beating Mark Lajal 7-6(3), 7-5, 6-2#Wimbledon pic.twitter.com/TeyEXfAopw