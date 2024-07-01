Тяжелые стартовые два сета. Алькарас начал защиту титула Уимблдона
Карлос переиграл Марка Лаяла на старте британского мейджора в трех партиях
Третий номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) успешно стартовал на Уимблдоне-2024.
В 1/64 финала испанец в трех сетах одолел Марка Лаяла (Эстония, ATP 269) за 2 часа и 25 минут.
Уимблдон-2024. 1/64 финала
Карлос Алькарас (Испания) [3] – Марк Лаял (Эстония) [Q] – 7:6 (7:3), 7:5, 6:2
В первых двух партиях Алькарас проигрывал с брейком, но все-таки сумел не отдать ни одного сета.
Это была первая встреча соперников.
Во 2-м раунде британского мейджора Карлос встретится либо с Александаром Вукичем, либо с Себастьяном Офнером.
Алькарас является действующем победителем Уимблдона. В 2023 году испанский теннисист выиграл в финале у Новака Джоковича в пяти сетах.
Picking up where he left off...@carlosalcaraz advances to the second round, beating Mark Lajal 7-6(3), 7-5, 6-2#Wimbledon pic.twitter.com/TeyEXfAopw— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2024
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