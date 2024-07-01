Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Тяжелые стартовые два сета. Алькарас начал защиту титула Уимблдона
Уимблдон
01 июля 2024, 18:07 | Обновлено 01 июля 2024, 18:19
284
0

Тяжелые стартовые два сета. Алькарас начал защиту титула Уимблдона

Карлос переиграл Марка Лаяла на старте британского мейджора в трех партиях

01 июля 2024, 18:07 | Обновлено 01 июля 2024, 18:19
284
0
Тяжелые стартовые два сета. Алькарас начал защиту титула Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Третий номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) успешно стартовал на Уимблдоне-2024.

В 1/64 финала испанец в трех сетах одолел Марка Лаяла (Эстония, ATP 269) за 2 часа и 25 минут.

Уимблдон-2024. 1/64 финала

Карлос Алькарас (Испания) [3] – Марк Лаял (Эстония) [Q] – 7:6 (7:3), 7:5, 6:2

В первых двух партиях Алькарас проигрывал с брейком, но все-таки сумел не отдать ни одного сета.

Это была первая встреча соперников.

Во 2-м раунде британского мейджора Карлос встретится либо с Александаром Вукичем, либо с Себастьяном Офнером.

Алькарас является действующем победителем Уимблдона. В 2023 году испанский теннисист выиграл в финале у Новака Джоковича в пяти сетах.

По теме:
Минус еще одна белоруска. 16-я ракетка мира снялась с Уимблдона-2024
Муж Свитолиной Монфис одолел 24-ю ракетку на старте Уимблдона-2024
Китайская теннисистка повторила самую длинную серию поражений в истории
Марк Лаял Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси определился с будущим Мудрика после Евро-2024. Что ждет украинца?
Футбол | 01 июля 2024, 07:50 16
Челси определился с будущим Мудрика после Евро-2024. Что ждет украинца?
Челси определился с будущим Мудрика после Евро-2024. Что ждет украинца?

Лондонцы не планируют продавать вингера

Известно, на каком стадионе Шахтер будет играть домашние матчи УПЛ 2024/25
Футбол | 01 июля 2024, 15:08 10
Известно, на каком стадионе Шахтер будет играть домашние матчи УПЛ 2024/25
Известно, на каком стадионе Шахтер будет играть домашние матчи УПЛ 2024/25

Домашней ареной «горняков» станет стадион «Левый берег»

Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
Бокс | 01.07.2024, 00:33
Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 2 июля
Теннис | 01.07.2024, 17:36
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 2 июля
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 2 июля
Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Бокс | 01.07.2024, 07:15
Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
30.06.2024, 08:14 1
Футбол
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
30.06.2024, 00:19 15
Футбол
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
29.06.2024, 21:36
Футбол
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
01.07.2024, 00:23 2
Футбол
Беллью рассказал, что Усик будет делать после победы над Фьюри
Беллью рассказал, что Усик будет делать после победы над Фьюри
29.06.2024, 18:06
Бокс
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
01.07.2024, 05:31 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем