Кудровка прервала отпуск и планирует бороться за место в УПЛ

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Кудровки» – одних из лидеров Первой лиги, в конце декабря на неделю прервали отпуск и провели сбор, который завершился результативным спаррингом с ФК «Лесное» – 3:3.

По имеющимся данным, больше не будут выступать за «Кудровку» опытные Владислав Нехтий и Ярослав Квасов. Непосредственную подготовку ко второй части сезона подопечные Василия Баранова, перед которыми клубное руководство поставило задачу – повыситься в классе, начнут 20 января 2025 года. «Горожане» планируют усилиться 5-6 новичками.

Сейчас «Кудровка» занимает третье место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 25 очков, и в стартовом туре сыграет 6 апреля в гостях с черновицкой «Буковиной».

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