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Украина. Первая лига
26 декабря 2024, 20:46 | Обновлено 26 декабря 2024, 21:38
865
5

Кудровка прервала отпуск и планирует бороться за место в УПЛ

У «Кудровки» – намерения серьезные

26 декабря 2024, 20:46 | Обновлено 26 декабря 2024, 21:38
865
5
Кудровка прервала отпуск и планирует бороться за место в УПЛ
ФК Кудровка

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Кудровки» – одних из лидеров Первой лиги, в конце декабря на неделю прервали отпуск и провели сбор, который завершился результативным спаррингом с ФК «Лесное» – 3:3.

По имеющимся данным, больше не будут выступать за «Кудровку» опытные Владислав Нехтий и Ярослав Квасов. Непосредственную подготовку ко второй части сезона подопечные Василия Баранова, перед которыми клубное руководство поставило задачу – повыситься в классе, начнут 20 января 2025 года. «Горожане» планируют усилиться 5-6 новичками.

Сейчас «Кудровка» занимает третье место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 25 очков, и в стартовом туре сыграет 6 апреля в гостях с черновицкой «Буковиной».

Ранее мы сообщали, что шахед чуть не попал в один из крупнейших стадионов Украины.

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Кудровка Владислав Нехтий Ярослав Квасов Первая лига Украины инсайд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 5
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8number
Кудрівка вперед ! 💪😀
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+1
Skor Pion
якщо вийдуть агробізнес і кудрівка це взагалі буде стидоба
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-1
umnuy2
какое ещё село не играло в нынешнем УПЛ(((....грёбаный куйло
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-2
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